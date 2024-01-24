Кремль може допустити до виборів "антивоєнного кандидата": в ISW назвали причину

Аналітики вважають, що в РФ можуть спробувати використати президентські вибори як "референдум" щодо питання війни в Україні. За даними інсайдерів, для створення видимості вибору Кремль може використовувати Бориса Надєждіна, який публічно виступає проти війни.

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Кремль, імовірно, допустить до президентських виборів "антивоєнного кандидата" Бориса Надєждіна, щоб зобразити переобрання Володимира Путіна як "позитивний референдум щодо війни". Про це йдеться у звіті ISW від 23 січня.

Аналітики зазначили, покликаючись на російські ЗМІ, що Борис Надєждін — єдиний кандидат у президенти, який публічно виступає проти війни в Україні.

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Сам політик стверджує, що Центральна виборча комісія РФ (ЦВК) буде змушена зареєструвати його кандидатом, зважаючи на його підтримку з боку російської громадськості. Передвиборчий штаб Надєждіна вже зібрав понад 100 000 підписів, необхідних для реєстрації незалежного кандидата на виборах.

У звіті йдеться про те, що, за даними російського інсайдерського джерела, Кремль розробив механізм направлення всіх голосів опозиції на користь Надєждіна, щоб дати виборцям видимість вибору та в підсумку забезпечити переобрання Володимира Путіна. Джерело також заявило, що Надєждіну заплатять за передачу голосів опозиції.

В ISW вважають, що так Кремль може спробувати використати президентські вибори як "референдум" щодо питання війни в Україні.

"Кремль може вирішити дозволити Надєждіну балотуватися як антивоєнному кандидату, щоб використати неминуче переобрання Путіна як позитивний референдум щодо війни в Україні, оскільки Кремль прагне підготуватися до довгострокових воєнних зусиль", — вважають аналітики.

Водночас Надєждін стверджує, що не "маріонетка Кремля".

Нагадаємо, 8 грудня Володимир Путін оголосив про своє висунення в президенти. Як зазначили аналітики ISW, він зробив це перед військовими, намагаючись створити враження, що він балотується на прохання російських військовослужбовців.

Представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі 9 грудня іронічно висловився щодо чергового висунення Володимира Путіна на пост президента РФ. За його словами, так звані вибори в Росії можна порівняти з перегонами.