Кремль может допустить к выборам "антивоенного кандидата": в ISW назвали причину

Аналитики считают, что в РФ могут попытаться использовать президентские выборы в качестве "референдума" по вопросу войны в Украине. По данным инсайдеров, для создания видимости выбора Кремль может использовать Бориса Надеждина, публично выступающего против войны.

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Кремль, вероятно, допустит к президентским выборам "антивоенного кандидата" Бориса Надеждина, чтобы изобразить переизбрание Владимира Путина, как "позитивный референдум по войне". Об этом идет речь в отчете ISW от 23 января.

Аналитики отметили, ссылаясь на российские СМИ, что Борис Надеждин является единственным кандидатом в президенты, публично выступающим против войны в Украине.

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Сам политик утверждает, что Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) будет вынуждена зарегистрировать его кандидатом, взирая на его поддержку со стороны российской общественности. Так, предвыборный штаб Надеждина уже собрал более 100 000 подписей, необходимых для регистрации независимого кандидата на выборах.

В отчете говорится, что по данным российского инсайдерского источника, Кремль разработал механизм направления всех голосов оппозиции в пользу Надеждина, чтобы дать избирателям видимость выбора и в конечном итоге обеспечить переизбрание Владимира Путина. Источник также заявил, что Надеждину заплатят за передачу голосов оппозиции.

В ISW считают, что таким образом Кремль может попытаться использовать президентские выборы в качестве "референдума" по вопросу войны в Украине.

"Кремль может решить позволить Надеждину баллотироваться в качестве антивоенного кандидата, чтобы использовать неизбежное переизбрание Путина как позитивный референдум по войне в Украине, поскольку Кремль стремится подготовиться к долгосрочным военным усилиям", — считают аналитики.

При этом Надеждин утверждает, что не является "марионеткой Кремля".

Напомним, 8 декабря Владимир Путин объявил о своем выдвижении в президенты. Как отметили аналитики ISW, он сделал это перед военными, пытаясь создать впечатление, что он баллотируется по просьбе российских военнослужащих.

Представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби 9 декабря иронично выказался об очередном выдвижении Владимира Путина на пост президента РФ. По его словам, так называемые выборы в России можно сравнить со скачками.