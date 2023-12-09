Кремлевские скачки: в Белом доме высмеяли предстоящие выборы в России

Представитель администрации президента США Джон Кирби сказал, что необходимо объективно смотреть на Россию, как она есть, и трезво оценивать действия Путина.

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Представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби в ироничной форме прокомментировал очередное выдвижение Владимира Путина на пост президента Российской Федерации. По его словам, так называемые выборы в России можно сравнить со скачками. Слова американского чиновника опубликовала пресс-служба Белого дома 8 декабря.

В ходе брифинга Кирби задали вопрос о том, что он думает по поводу возможного переизбрания Путина на пост президента РФ. На что чиновник иронично ответил, что они будут напоминать скачки, после чего в зале прокатился смех.

"Ну, это будут самые крутые скачки, не так ли? Это все, что я могу сказать по этому поводу", — сказал Кирби.

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Также представитель администрации упомянул о перспективах поддержки Украины, которая соответствует интересам национальной безопасности США. Кирби отметил, что необходимо объективно смотреть на Россию, и в частности трезво оценивать действия Путина, который может вывести свои войска непосредственно к границам НАТО.

"Если вы заботитесь о нашей национальной безопасности, вы должны видеть Путина таким, какой он есть, вы должны видеть Россию такой, какая она есть, и понять, что помощь Украине — а они не просят о вводе войск — помощь в победе в этой войне в значительной степени отвечает нашим интересам национальной безопасности. Если он получит Украину, он окажется прямо у порога НАТО", — подчеркнул Кирби.

Напомним, представитель Белого дома Джон Кирби 8 декабря заявил, что Украина должна самостоятельно принимать решения о возможных переговорах с Россией, не подвергаясь давлению со стороны США. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский должен определить, как и когда закончится война.

По информации агентства ТАСС, в соответствии с решением Центризбиркома выборы президента РФ будут проводиться в течение трех дней, с 15 по 17 марта 2024. Председатель российского ЦИК Элла Памфилова заявила, что так называемые выборы будут историческими.