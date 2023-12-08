"Еще не труп, но очень устал": в росСМИ раскрыли состояние Путина перед выборами

По данным российских журналистов, диктатору свойственно чередовать дни невероятной публичной активности и продолжительные исчезновения.

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Накануне президентских выборов в России журналисты решили провести анализ, оценив, в каком состоянии Владимир Путин намерен пройти через пятый срок и управлять страной по меньшей мере до 2030 года. Их вывод заключается в том, что российский лидер кажется чрезмерно усталым и проявляет необычное поведение. Об этом сообщает российское издание "Проект".

"Если коротко − это не труп из холодильника (как утверждал политолог Валерий Соловей, который 26 октября в своем Telegram-канале сообщил якобы о смерти Путина на Валдае − ред.), но он очень устал от собственного народа", — говорится в сообщении

Журналисты проанализировали все события при участии российского диктатора за последний год и пришли к выводу, что Путин провел на людях всего 147 дней (то есть менее 5 месяцев из 12).

В январе он проявил наименьшую публичность, проведя всего 7 дней в обществе. В остальное время Путин не покидал своих резиденций, не организовывал встречи с журналистами или другими лицами, за исключением своих близких чиновников и преданных политиков.

Журналисты отметили необычную тенденцию диктатора чередовать дни интенсивной публичной активности с продолжительными периодами исчезновения. Например, лишь 28 сентября текущего года Путин участвовал в четырех значимых публичных событиях, однако за предшествующие шесть дней его не замечали нигде, за исключением близких кругов. 29 сентября Путин вновь появился в общественных мероприятиях, но в течение последующих четырех дней (до 3 октября) его снова никто не видел.

"Проект" также отмечет, что в течение этих 10 непубличных дней Кремль публиковал отчеты о кабинетных встречах Путина, многие из которых похожи на "консервы" (мероприятия, заранее снятые личным оператором президента РФ, которые пресс-служба Кремля публикует в дни отдыха Путина − ред.).

Журналисты также обращают внимание на некоторые необычные особенности: на многих встречах Путин предпочитает поддерживать дистанцию среди своих собеседников, тогда как на некоторых мероприятиях буквально вступает в контакт с народом.

За последний год количество мероприятий, проведенных дистанционно, составило 43% от общего числа. Кроме того, в 36% случаев все участники встреч были вынуждены находиться в карантине.

"Это дистанцирование иногда приобретает поразительные формы. Мы обнаружили, что на многих форумах перед находящимся на сцене президентом буквально ставят забор, который отделяет главу государства от зала. А на улице собеседники Путина вынуждены стоять на расстоянии больше 10 метров от него − за специально нарисованной красной чертой", − сообщает "Проект".

При этом пятая часть (21%) всех мероприятий при участии Путина проходила без всякой дистанции и карантина − например, с международными гостями или после драматических событий.

Издание отмечает, что Путин, который избегал выходов в общественность с начала эпидемии, впервые проявил внимание к обычным людям вскоре после июньского инцидента с Евгением Пригожиным. Авторы материала заметили, что это всегда происходит так неожиданно, что многие, включая некоторых журналистов кремлевского пула, стали верить в существование у президента двойника.

Выборы президента России в 2024 году

20 ноября стало известно, что российские власти решили провести выборы президента в формате трехдневного голосования с массовым обходом граждан.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что предстоящие выборы, где ожидается переизбрание Владимира Путина на пятый срок, намечены на 15-17 марта 2024 года. Перед голосованием члены избирательных комиссий будут активно общаться с гражданами, призывая их принять участие в выборах.

Напомним, Государственная Дума России внесла изменения в законодательство о выборах президента, которые направлены на ограничение работы прессы во время избирательной кампании и в день голосования.