"Ще не труп, але дуже втомився": у росЗМІ розкрили стан Путіна перед виборами

За даними російських журналістів, диктатору властиво чергувати дні неймовірної публічної активності і тривалі зникнення.

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Напередодні президентських виборів у Росії журналісти вирішили провести аналіз, оцінивши, у якому стані Володимир Путін має намір пройти через п'ятий термін і керувати країною щонайменше до 2030 року. Їхній висновок полягає в тому, що російський лідер здається надмірно втомленим і проявляє незвичайну поведінку. Про це повідомляє російське видання "Проект".

"Якщо коротко — це не труп із холодильника (як стверджував політолог Валерій Соловей, який 26 жовтня у своєму Telegram-каналі повідомив нібито про смерть Путіна на Валдаї — ред.), але він дуже втомився від власного народу", — ідеться в повідомленні.

Журналісти проаналізували всі події за участю російського диктатора за останній рік і дійшли висновку, що Путін провів на людях лише 147 днів (тобто менш ніж 5 місяців із 12).

У січні він виявив найменшу публічність, провівши всього 7 днів у суспільстві. Решту часу Путін не залишав своїх резиденцій, не організовував зустрічей із журналістами або іншими особами, за винятком своїх близьких чиновників і відданих політиків.

Журналісти акцентували на незвичайній тенденції диктатора чергувати дні інтенсивної публічної активності з тривалими періодами зникнення. Наприклад, лише 28 вересня поточного року Путін брав участь у чотирьох значущих публічних подіях, проте за попередні шість днів його не помічали ніде, за винятком близьких кіл. 29 вересня Путін знову з'явився в громадських заходах, але протягом наступних чотирьох днів (до 3 жовтня) його знову ніхто не бачив.

"Проєкт" також зазначає, що протягом цих 10 непублічних днів Кремль публікував звіти про кабінетні зустрічі Путіна, багато з яких схожі на "консерви" (заходи, заздалегідь зняті особистим оператором президента РФ, які пресслужба Кремля публікує в дні відпочинку Путіна — ред.).

Журналісти також звертають увагу на деякі незвичайні особливості: на багатьох зустрічах Путін вважає за краще підтримувати дистанцію серед своїх співрозмовників, тоді як на деяких заходах буквально вступає в контакт із народом.

За останній рік кількість заходів, проведених дистанційно, склала 43% від загальної кількості. Зокрема, у 36% випадків усі учасники зустрічей були змушені перебувати в карантині.

"Це дистанціювання іноді набуває разючих форм. Ми виявили, що на багатьох форумах перед президентом, який перебуває на сцені, буквально ставлять паркан, який відокремлює главу держави від залу. А на вулиці співрозмовники Путіна змушені стояти на відстані понад 10 метрів від нього — за спеціально намальованою червоною рискою", — повідомляє "Проєкт".

Водночас п'ята частина (21%) усіх заходів за участю Путіна відбувалася без жодної дистанції та карантину — наприклад, із міжнародними гостями або після драматичних подій.

Видання зазначає, що Путін, який уникав виходів до громадськості від початку епідемії, уперше виявив увагу до звичайних людей незабаром після червневого інциденту з Євгеном Пригожиним. Автори матеріалу помітили, що це завжди відбувається так несподівано, що багато хто, включно з деякими журналістами кремлівського пулу, став вірити в існування в президента двійника.

Вибори президента Росії у 2024 році

20 листопада стало відомо, що російська влада вирішила провести вибори президента у форматі триденного голосування з масовим обходом громадян.

Голова Центрвиборчкому Елла Памфілова повідомила, що майбутні вибори, де очікується переобрання Володимира Путіна на п'ятий термін, заплановані на 15-17 березня 2024 року. Перед голосуванням члени виборчих комісій активно спілкуватимуться з громадянами, закликаючи їх узяти участь у виборах.

Нагадаємо, Державна Дума Росії внесла зміни до законодавства про вибори президента, які спрямовані на обмеження роботи преси під час виборчої кампанії та в день голосування.