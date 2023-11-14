У РФ обмежили роботу ЗМІ: Держдума внесла поправки до закону про вибори президента

Поправки до закону про вибори передбачають виборчу процедуру в умовах введення воєнного стану в окремих регіонах.

Related video

Президент РФ Володимир Путін підписав ухвалені парламентом поправки до закону про вибори глави держави. Зміни в законі спрямовані на обмеження діяльності преси в період виборчої кампанії та в день виборів. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Документ про внесення змін до закону було опубліковано у вівторок, 14 листопада. Поправки ще більше обмежують свободу слова і перешкоджають незалежному висвітленню передвиборчої кампанії та ходу голосування.

Серед внесених змін:

доступ на засідання виборчих комісій дозволено тільки штатним репортерам зареєстрованих ЗМІ;

обмежено відеозйомку на виборчих дільницях;

заборонено передвиборчу агітацію на всіх заблокованих і заборонених ресурсах.

У новому законі також передбачено процедуру проведення виборів президента в умовах введення воєнного стану в окремих регіонах. Згідно з текстом закону, голосування в таких умовах скасовувати не будуть, але порядок дій затверджуватимуть тільки після "консультацій Центрвиборчкому з Міноборони, ФСБ і главою відповідного регіону".

Наразі воєнний стан у РФ не запроваджено в жодному регіоні, включно з областями, що межують з Україною.

Законопроєкт був ухвалений Державною Думою 25 жовтня і схвалений Радою Федерації 8 листопада.

Нагадаємо, стало відомо, коли в Росії проведуть вибори президента. Російські журналісти пишуть, що президентські вибори можуть відбутися 17 лютого, у річницю схвалення проєкту договору про "приєднання" Криму до Росії.

Раніше Фокус писав, що Путін не робитиме акцент на війні в Україні під час виборів. На думку аналітиків, війна в Україні під час президентської кампанії буде обговорюватися тільки за умови серйозного успіху ЗС РФ на фронті.