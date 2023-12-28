Отец, полководец, собиратель. Какой образ готовят Путину на выборах и какие в этом кроются проблемы

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В 2024 году россияне будут выбирать Путина президентом. Или царем, что более уместно. Именно под формат "царя" и создается контур избирательной кампании в РФ. На первый взгляд, Путину бояться нечего — социология рисует хорошие цифры "народной поддержки". Более того, население связывает свое будущее именно с одной персоной. Или преемником, на которого эта персона укажет. Та же социология демонстрирует основной страх россиян — отсутствие "наследника трона". Идеально для Путина? Да, но не совсем. Как это бывало в российской истории, правитель, допустивший слабость, либо потерпевший военное, либо военно-политическое поражение легко теряет власть.

Соответственно, задачи кремлевской пропаганды на ближайшие месяцы сведены к нескольким основным направлениям.

Усиление образа "народного царя". Этому была посвящена большая пресс-конференция Путина неделей раньше, эта же логика прослеживается в создании предвыборного штаба Путина. На первом мероприятии российский президент демонстрировал "уверенность" в успехах страны и охотно рассказывал об успехах (естественно, под его руководством). При этом грамотно использовал "домашние заготовки" в виде готовности реагировать на потребности плебса. Типичный пример — "личные вопросы рядовых россиян" — тут либо была отсылка на уже подготовленные решения, которые пока не исполняются на местах, либо прямое указание "разобраться". Одним словом, такой себе "отец народный". Эта же логика прослеживается в формировании предвыборного штаба, где "первые места" занимают публичные люди, но не из политики. Образ "Царь-полководец". Тут сложнее — масштабных успехов у ВС РФ не было очень давно. Политически Россия теряет позиции даже на постсоветском пространстве. Но, с другой стороны, и масштабных провалов так же не случилось — РФ удержала линию фронта в Украине. Соответственно, царь демонстрировал уверенность в будущем, готовность воевать до "реализации первоначальных целей СВО". Но, какой же образ "полководца" без "заботы о солдатах"? И этому была посвящена значительная часть ответов на вопросы. Причем Путин пытался охватить не только темы связанные с ВС РФ, но и с наемниками. Как по службе, так и по социальным гарантиям после нее. И, наконец, вчерашнее событие — звонок командиру танкового батальона, который участвовал в боях за Марьинку Образ "царь-собиратель земель". Тут удержание фронта в 2023 очень помогло. Да и российская пропаганда еще с мая текущего года формировала "образ успеха" в виде удержания захваченных территорий. Путин активно подчеркивал (на пресс-конференции, на выступлении перед партийцами из ЕР), что "новые регионы" уже "ощущают себя Россией". Избирателю это нравится.

Вопросы внешней политики, кстати, пропагандисты обыгрывают очень осторожно. Основная тезисная конструкция остается неизменной — "Война Запада против РФ руками Украины". Поэтому активно подсвечивается тема "западной угрозы", вплоть до вмешательства в выборы. Но не слишком акцентируется уровень "внешнеполитических успехов" — война ведь пока идет.

Концепция "царя" хороша в России тем, что население понимает, кого слушаться, кому подчиняться. А возможный негатив, начиная от личных вопросов, заканчивая провалами во внутренней политике, укладывается в старый формат выпуска пара "царь хороший-бояре плохие". Где делаешь публичную порку бояр (либо просто убиваешь) — и народ получает порцию "справедливости". Кстати, такая же система масштабируется и на уровень регионов, где губернатор — "государев человек", "мини-царь", а местные элиты как раз являются "плохими боярами". Такой формат, кроме всего прочего, создает предохранитель от мощных сепаратистских движений, поскольку виновниками "всех бед" выставляются как раз те, кто мог бы выступать организующей силой противостояния с центром — местные бизнес- и политические группировки.

Путина пытаются выставлять "отцом для солдат" Фото: Скрин видео

Но концепция царя таит в себе и опасность. Если царь демонстрирует слабость, особенно если эта слабость находит очевидное подтверждение — царя сносят. И выбирают (назначают, в случае дворцовых переворотов) нового.

Слабость царя — это, в том числе, и электоральные результаты. То есть количество граждан РФ, своими голосами продемонстрировавших преданность правителю. Поэтому для Кремля получить на выборах менее 70% крайне рискованно. С этим подходим к теме вызовов.

Война, ветераны, радикалы. Первая и ключевая опасность для Путина была, как ни парадоксально, в проимперской, радикальной части общества. Именно в этой группе возникли обвинения в слабости, глупости, сдаче позиций в войне и так далее. Возникновение сильного противника на данном электоральном поле опасно. Поэтому Путин изменил риторику и, смотри выше, начал играть в "полководца — отца солдатского". А также озвучил готовность воевать дальше. То есть, данное поле пытаются подвести именно под российского президента. Единственна интрига — будет ли регистрация Стрелкова. Но, даже если будет, тот заберет на себя небольшое число голосов и лишь подтвердит статус "царя-полководца" для Путина. Либеральное крыло российского общества. Тут концепции были разные. На начальном этапе кампании возникла идея размыть данное поле множеством кандидатов. И прошлая неделя дала сразу три фамилии: Дунцова, Надеждин, Явлинский. Но идея перестраховки взяла вверх. Дунцова, которая строила свою кампанию через телеграм и социальные сети (где была вероятность провала для Кремля) не допущена, Явлинский (о, неожиданность!) передумал. Надеждин выдвинут одной из "микро-партий". И из-под нафталина достали не проявивший себя, как ожидалось, проект "Новых Людей". Самому Нечаеву доверить роль спарринг-партнера не дали. Объединили две партии (Новые люди + партия роста) и выдвинули вице-спикера Думы Даванкова. Формально, человек с высоким постом. Но абсолютно "серый" и подконтрольный. И, наконец, во избежание дополнительных проблем, отказали гражданам РФ за границей в праве голоса. Что логично, поскольку на ту часть "россиян" Кремль имеет несколько меньшее влияние. Старые кадры, но масштабом меньше. Традиционно, Путину на выборах оппонировали ЛДПР и Коммунисты. Последние — наиболее сильный противник, способный взять "протестные голоса", А значит их символ — Зюганов — не должен выдвигаться. В КПРФ поняли желание "начальства" и выдвинули Харитонова.

Политическое поле подготовлено. Его еще, естественно, проредят.

К выборам Путину нужна еще "победа" на фронте — ведь ВС РФ "своими силами" не демонстрировали успехов уже очень давно. Поэтому идут штурмы украинских позиций.

Но может случиться и неожиданность. А что, если вместо победы РФ получит хорошего ляпаса? Не обязательно наступлением на фронте. Давайте посмотрим на ЧФ РФ, Крымский мост либо цели внутри РФ. Коронацию нового царя это не отменит, но его позиции немного покачает.

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