Путин - не победитель 2023 года. Как на самом деле обстоят дела с экономикой России

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Это, пожалуй, самый тяжелый момент для Украины с начала российского вторжения в феврале 2022 года, когда кажется, что ситуация на поле боя зашла в тупик, политическая поддержка Запада колеблется под тяжестью политической дисфункции, а война на Ближнем Востоке отвлекает ресурсы и внимание.

Тем не менее, многие рефлексивные циники в западной прессе заходят слишком далеко, отдавая должное противнику Украины, президенту России Владимиру Путину, а один обозреватель Wall Street Journal даже объявил Путина одним из "победителей года". Мы не можем попасть в ловушку, думая, что для Путина все хорошо, и мы не можем отказаться от эффективных мер давления на него.

Буквально на этой неделе газета New York Times даже предположила, что выход более 1000 транснациональных компаний из России имел неприятные последствия, обогащая Путина и его приспешников. Все факты свидетельствуют о том, что исход бизнеса повлечет за собой значительные издержки. Экономические данные ясно показывают, что российская экономика заплатила огромную цену за потерю этих предприятий. Путин продолжает скрывать требуемую статистику национального дохода России – очевидно, потому, что нечем хвастаться.

В то время как Путин экспроприировал некоторые активы азиатских и западных компаний, большинство фирм просто отказались от бизнеса в России, охотно списав активы на миллиарды долларов. За это они были вознаграждены, поскольку их рыночная капитализация резко выросла после новостей об их выходе. Россия не только подает в суд на иностранные компании за выход, поскольку уход ExxonMobil и BP положил конец технологиям, необходимым для разведки нефти, но и российский гигант "Роснефть" даже подал в суд на агентство Reuters за репортаж об этом. Массовые перебои с поставками, приводящие к закрытию российских заводов в разных секторах, были описаны в репортажах с мест, что привело к аресту, а теперь и девятимесячному тюремному заключению героического журналиста, задокументировавшего правду.

Рассмотрим следующую экономическую статистику, которую мы проверили.

Утечка талантов. В первые месяцы после вторжения Россию покинуло около 500 000 человек, многие из которых были именно теми высокообразованными и технически квалифицированными рабочими, которых Россия не может себе позволить потерять. За год с лишним это число выросло как минимум до 1 миллиона человек. По некоторым оценкам, из-за этого беспрецедентного бегства талантов Россия потеряла 10 процентов всей своей технологической рабочей силы.

Бегство капитала. Согласно отчетам Центрального банка России, в период с февраля 2022 года по июнь 2023 года из России было выведено рекордные 253 миллиарда долларов частного капитала, что более чем в четыре раза превысило объем всего предыдущего оттока капитала. По некоторым оценкам, Россия потеряла 33 процента от общего числа миллионеров, живущих в России.

Утрата западных ноу-хау. Это произошло в таких ключевых отраслях, как технологии и энергетика. Например, одной только "Роснефти" пришлось потратить почти на 10 миллиардов долларов больше на капитальные затраты за последний год, согласно ее собственным данным, что составляет примерно 10 долларов дополнительных расходов на каждый баррель экспортированной нефти, помимо трудностей с продолжением проектов по бурению нефти в Арктике, которые почти полностью зависели от западных технологий и опыта.

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Практически полное прекращение прямых иностранных инвестиций в Россию. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Россию почти полностью прекратились по ряду причин. За 22 месяца после вторжения был только один месяц положительного притока прямых иностранных инвестиций по сравнению с примерно 100 миллиардами долларов прямых иностранных инвестиций ежегодно до войны.

Утрата рубля как свободно конвертируемой и обмениваемой валюты. Поскольку глобальные транснациональные корпорации бегут толпами, мало что могло помешать Путину ввести беспрецедентный и строгий контроль за движением капитала в отношении рубля после вторжения, например, запретить гражданам отправлять деньги на банковские счета за рубежом; приостановить снятие наличных с долларовых банковских счетов на сумму более 10 000 долларов США; принуждать экспортеров обменивать 80 процентов своей выручки на рубли; приостановить прямую конвертацию долларов для физических лиц, имеющих рублевые банковские счета; приостановить кредитование в долларах; приостановить продажу долларов в российских банках. Неудивительно, что объемы торговли рублями упали на 90 процентов, в результате чего российские активы, оцененные в рублях, практически бесполезны и не подлежат обмену на мировых рынках.

Потеря доступа к рынкам капитала. Западные рынки капитала остаются самым глубоким, наиболее ликвидным и дешевым источником капитала для финансирования бизнеса и принятия рисков. С начала вторжения ни одна российская компания не смогла выпустить новые акции или новые облигации ни на одном западном финансовом рынке. А с бегством транснациональных компаний у российских предприятий нет альтернативных источников финансирования и глобальных инвесторов, внимание которых можно было бы привлечь.

Резкое падение стоимости активов. Отчасти благодаря массовому исходу глобальных транснациональных компаний, стоимость активов в России резко упала по всем направлениям, причем, согласно нашему исследованию, даже общая стоимость некоторых государственных предприятий снизилась на 75 процентов по сравнению с довоенным уровнем. Как сообщает Times, произошло 50-процентное снижение стоимости многих активов частного сектора.

Это лишь некоторые из издержек, которые Путину пришлось понести в связи с выходом более 1000 глобальных предприятий; это без учета пагубного воздействия на российскую экономику экономических санкций, таких, как высокоэффективное ограничение цен на нефть, разработанное Министерством финансов США. Более двух третей российского экспорта составляли энергоносители, а сейчас он сократился вдвое. Россия, которая никогда не поставляла готовую продукцию – промышленную или потребительскую – в мировую экономику, парализована. Она даже отдаленно не является экономической сверхдержавой, практически все ее сырьевые ресурсы легко заменить из других источников. Военная машина приводится в движение только за счет каннибализации предприятий, которые теперь контролируются государством.

Судя по нашим обширным экономическим данным, вердикт ясен: беспрецедентный исторический исход более чем 1000 глобальных компаний помог вывести из строя военную машину Путина. В такой тяжелый для Украины момент было бы ошибкой быть слишком оптимистичным – так же, как было бы ошибкой быть слишком циничным.

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