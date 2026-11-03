Возможность большой игры: как Украине начать говорить с Китаем о мире

Переговорный трек об окончании войны в Украине оживился. Впервые за долгое время стороны договорились о локальном перемирии (Олешки). Трамп выражает надежду на скорый успех. Президент Зеленский встретился с Эрдоганом: так же обсуждали вопрос переговоров. Трехсторонняя встреча рабочих групп возможна уже в первой половине ноября. РФ и США инициируют переговоры по Украине с Китаем. Но президент Германии после встречи с Си Цзиньпином заявил, что китайский лидер "ничего не знает о подготовке таких переговоров". Тем не менее, китайский фактор важен. Особенно, в случае, если текущий формат, где США являются единственным посредником, в очередной раз продемонстрирует свою низкую эффективность. Но, ведь "Китай не знает о подготовке встречи по Украине?" Логично. И это не означает нежелание КНР входить в процесс. О том, когда и как Китай может включиться и как Киеву наиболее эффективно коммуницировать с Пекином данный текст.

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Текущий формат переговоров, или Почему КНР выжидает

Для того, чтобы разобраться, стоит пройтись по мотивации США, как инициатора процесса.

Для администрации Трампа вовлеченность в вопросы российско-украинской войны стоит рассматривать в связке с более глобальными процессами. А именно в логику действий президента США: как стремление привнести бизнес-подход в политику так и смещении фокуса американской политики на доступ к ресурсам и защиту своих интересов. А так же ключевой вопрос для Соединенных Штатов — конкуренцию с Китаем и попытку трансформации мировой системы с возможным переходом к некому аналогу двухполярного мира.

Для США в вопросе войны в Украине важно:

Обеспечить "прибыльность" своей вовлеченности. Причем с обеих сторон конфликта. В Украине это уже подписанная сделка о ресурсах. А так же расчет на эксклюзивное положение в вопросах восстановления. И доступ (либо управление) средствами на данные цели. В России это торговля, получение роли посредника в процессе снятия санкций с России и, как следствие, доступ к совместным проектам.

Обеспечить себе место ключевого посредника по возврату России в мировую экономику. То есть получить доступ к прибыли от торговли российскими ресурсами с третьими странами. А так же прибыли от торговли третьих стран с РФ технологическим оборудованием.

Остановить процесс усиления влияния КНР на экономику РФ. И предотвратить превращение российской экономики в сырьевую базу для китайской.

За счет развития отношений с Россией и поддержки ее экономики стимулировать процесс попытки РФ вернуть свое влияние в ряде регионов. В первую очередь в Центральной Азии, на Кавказе. Что неизбежно приведет к столкновению РФ и КНР и снизит темпы роста китайского влияния в мире. Говоря проще "сыграть в Россию против Китая".

Для России такой формат крайне удобен. Поскольку он предусматривает выход из войны на относительно сильных позициях и возможность активно наращивать (возвращать) свое влияние на постсоветском пространстве. Причем, на начальном этапе, при поддержке США.

Поэтому Путин в своих "мирных предложениях" придерживается тактики выдвижения ультиматумов. Надеясь, что в части требований США вынудят Украину пойти на уступки.

Сложившуюся ситуацию нельзя назвать выгодной для Украины. А так же для Европейского Союза, поскольку возможные результаты трека с посредничеством США не предусматривают учета европейский интересов. Кстати, именно это частично обуславливает продолжающуюся поддержку Украины со стороны Европейского Союза.

Ситуация не выгодна и Китаю, поскольку возможные результаты не только не учитывают китайских интересов, но и препятствуют реализации китайской политики на российском направлении, в Центральной Азии, на Кавказе и в Черноморском регионе.

Стоит так же напомнить, что Украина при поддержке Европейских государств в 2023-24 годах пыталась создать основу для более широкого переговорного трека. С множеством посредников. Тут уместно вспомнить инициативы в рамках проведения саммитов Мира. И как раз 2024 год был моментом, когда ряд ключевых мировых государств (в том числе и КНР) публично обозначали собственные позиции по возможным мирным переговорам.

Но с начала 2025 года США перехватили инициативу. И Трамп делает все возможное, чтобы сохранить за своей страной статус единственного посредника. Надо отметить, пока успешно: европейские лидеры могут формулировать совместную с Украиной позицию по очередному "плану Путина", но за стол переговоров в качестве равноправных участников представители ЕС не допускаются.

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В то же время практических результатов посреднической деятельности Дональда Трампа за последние два года нет. Война продолжается. И, если учитывать интенсификацию воздушных ударов с обеих сторон, приобретает более масштабные формы.

Возникает запрос на трансформацию переговорных рамок. Есть интерес и попытки действовать (контакты скандинавских лидеров с Путиным) со стороны ЕС. Есть заинтересованность Китая. "Украинский вопрос" уже дважды затрагивался на встречах Трампа и Си. В случае безуспешности "американского трека", вопрос может быть поставлен достаточно резко — в виде настойчивого предложения расширить переговорные рамки.

На этом фоне инициатива Трампа и Путина провести консультации или переговоры с Си Цзиньпином не является попыткой изменить формат. Напротив, это просто возможность "легитимизировать" продолжение переговоров при посредничестве США. А от КНР требуется лишь "согласие" либо "поддержка мирных инициатив". Для Китая подобная дипломатическая ловушка (ты не становишься участником процесса, но "поддерживаешь мирные инициативы", которые в будущем бьют по твоим интересам) неприемлема. Поэтому ответ председателя КНР на вопрос президента Германии предсказуем. Китай будет выжидать.

При каких условиях и когда КНР проявит активность

Для того, чтобы понять позицию Китая, стоит вспомнить визит Канцлера Германии Фридриха Мерца в Пекин в начале 2026 года. Немецкий гость напрямую затронул тему российско-украинской войны и возможного участия Китая в переговорах. В ответ Си Цзиньпин заявил, что война может закончится переговорным процессом "с участием всех заинтересованных сторон".

Проще говоря, Китай готов входить в процесс. Но не как второстепенный игрок, а как сторона, равная США по весу своего голоса. Теоретически такое возможно при встречах Трампа и Си в начале 2027 года. Однако вариант с "двумя посредниками" так же менее выгоден для Китая. Если тема российско-украинской войны становится частью переговоров США и КНР, то это, извините за цинизм, будет предметом торга. То есть Китай может как получить некие бонусы, так и вынужден будет уступить по ряду других вопросов.

Поэтому идеальный для КНР сценарий, когда формат переговоров расширяется по инициативе ЕС и с участием европейских государств. Которые (либо США) уже обращаются к Китаю с просьбой присоединиться к процессу в качестве заинтересованной стороны, способной оказать влияние на Россию. Это наиболее выгодный для Пекина вариант, поскольку он гарантирует и продвижение китайских интересов и минимальные уступки США по вопросам их двухсторонних отношений. А так же полностью разрушает концепцию Трампа "заработать на обеих сторонах конфликта, а потом сыграть в РФ против Китая".

Стоит отметить, что в 2026 году китайские дипломаты провели достаточно большую подготовительную работу — активность по линии КНР-ЕС (как союз так и отдельные государства) была существенно выше чем в 2024-25 годах. Причем в большинстве случаев встреч с европейскими лидерами так или иначе затрагивались вопросы войны в Украине.

Украина-КНР: уроки китайского, или Четыре инициативы КНР

Таким образом, для Украины крайне важным на данном этапе является вопрос возобновления (либо начала) предметных консультаций с Китаем по вопросам завершения российско-украинской войны. Что логично: если указанное государство может стать посредником, желательно донести до него свою позицию как можно более широко. Если же ты хочешь такого посредничества — ты обязан попытаться донести свою позицию.

Но, как и для США, для Китая российско-украинская война является одним из элементов мировой политики. Далеко не ключевым, поскольку тема №1 для двух супердержав — создание безопасных рамок сосуществования. В случае с КНР есть и тема №2 — формулировка "китайских предложений" по трансформации мирового порядка. Которые сегодня укладываются в четыре "глобальные инициативы" Китая:

Инициатива по глобальному развитию

инициатива по глобальной безопасности

глобальная цивилизационная инициатива

инициатива по глобальному управлению

Соответственно, риторика Украины должна учитывать озвученные Китаем позиции. В идеале, показать где и как вопрос завершения российско-украинской войны совпадает с продвигаемыми КНР инициативами. Где и как это совпадает с китайскими интересами.

Самый простой пример, который к моему удивлению пока что не использовал украинский МИД — это вопрос территориальной целостности. Напомню "12 пунктов" китайской позиции по завершению войны в Украине. Где пункт в первом пункте озвучен ключевой принцип (привожу цитату с сайта МИД КНР): "Общепризнанное международное право, включая цели и принципы Устава ООН должны строго соблюдаться, суверенитет, независимость и территориальная целостность любого государства должны быть гарантированы. Все страны равны вне зависимости от их размера, мощи и экономического масштаба…". Вы не задумывались почему вопрос "территориальной целостности" так важен для Китая? Особенно в украинском вопросе? Ответ в национальных интересах самого КНР. Изменение границ через формирование "народных республик" либо "объявление независимости и присоединения к другому государству" несет угрозы безопасности Китая. Ведь Тайвань с точки зрения КНР — "народная республика". Тибет даже был таковой. И создание прецедента изменения границ подобным образом слишком опасно для Пекина.

Пример, который украинские дипломаты могли бы часто приводит в разговорах с китайскими (и он работает, кстати). Но почему-то не приводили. По крайней мере на уровне официальных публичных документов.

Но это один из вариантов. Дальше я бы сконцентрировался на китайской инициативе по глобальной безопасности. Тем более, что там в числе 20 приоритетов реализации есть упоминание о российско-украинской войне.

Инициатива по глобальной безопасности: на что обратить внимание в Украине

Инициатива по глобальной безопасности — одна из четырех "цивилизационных" инициатив Китая, которая выходит за традиционные рамки оценки "безопасности". Она концентрируется на широком круге вопросов, начиная от вооруженных конфликтов, заканчивая судоходством, продовольственной безопасностью и развитием ИИ. Сайт инициативы содержит 6 основных принципов:

принцип всеобъемлющей безопасности — от безопасности отдельного государства (в традиционных и нетрадиционных сферах) через сотрудничество к устранению почвы для нестабильности безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств. Равные права и возможности для стран сохранение международной системы на основе ООН и ее принципов. Отказ от гегемонизма. При этом работа над увеличением эффективности организации уважение к опасениям в области безопасности отдельных стран: введение не только принципа права на безопасность но и обязанностей в области безопасности. Приверженность принципам мирного урегулирования конфликтов и разрешения разногласий через диалог и переговорный процесс Принцип оценки традиционной и "нетрадиционной" безопасности как единого. Изучение новых вызовов, заблаговременное создание механизмов реагирования и предотвращения проблем.

Как видим, уже второй принцип инициативы Украина может озвучивать как безусловную свою позицию. Причем не как требование, а как тезис, который полностью совпадает с китайским видением будущего миропорядка. Сюда же можно отнести и п. 4. Где опасения Украины за свою безопасность должны быть сбалансированы в том числе обязанностями соседей (в первую очередь РФ как угрожающей стороны) в области безопасности.

Но для Украины и ее разговора с КНР важны так же и несколько других пунктов. В частности:

п. 11 о "морском диалоге". Где КНР предлагает развивать сотрудничество не только для борьбы с пиратством, но и для предотвращения конфликтов между государствами и созданию системы безопасного судоходства.

п.12 о роли ООН в борьбе с терроризмом. Тут возьму на себя смелость просто процитировать документ на фоне риторики РФ о "террористическом режиме в Украине": "Выступать против увязывания терроризма с какой-либо конкретной страной, этнической группой или религией"

п. 13 о сотрудничестве в области информационной и кибер безопасности. Так же может быть использован Украиной на фоне активности РФ в информационном поле, атаках на инфраструктуру обработки, хранения и передачи данных

п. 18. Тут просто, без комментариев дам цитату первоочередной задачи "Обеспечить глобальную продовольственную и энергетическую безопасность. Укрепить координацию действий для поддержания бесперебойного функционирования международной сельскохозяйственной торговли, обеспечения стабильного производства зерна и бесперебойных цепочек поставок, а также избегать политизации и использования вопросов продовольственной безопасности в качестве оружия."

Таким образом, базовые позиции Украины в мирном процессе можно представить как вызовы (либо возможности реализации) как принципов инициативы по глобальной безопасности, так и ключевых задач ее реализации на ближайшее время. Согласитесь, получить в таком случае от партнеров публичные заверения в их поддержке будет не так сложно — ведь тем предложено будет подтвердить собственные принципы внешней политики.

А это уже стартовая позиция с которой можно работать. И, в случае формирования новых рамок переговорного процесса по Украине за столом кроме РФ, США будут государства ЕС, которые понимают вызовы безопасности на континенте. А так же Китай, который при должной интенсивности работы МИД Украины увидит в украинской позиции реализацию собственной инициативы по глобальной безопасности.

Кстати, позиция России в этой сфере достаточно специфична. Для Кремля 4 глобальные инициативы Китая являются вызовом, поскольку в случае их реализации РФ теряет даже теоретические шансы на статус глобальной супердержавы. Но Россия зависит от Китая. Поэтому Кремль не отбрасывает публично принципы инициативы КНР. Но пытается "размыть" их регулярно предлагая на международных площадках свои альтернативы. Как например "концепция неделимой и безопасной Евразии" (до 2022 года) и, с 2025 "Евразийская хартия многообразия и многополярности в XXI веке".

Подобное поведение Москвы так же может быть использовано украинской дипломатией в коммуникации с Пекином. И не только — это важно и для государств, стремящихся получить максимальную выгоду от партнерства с КНР. В том числе через предложенный выше механизм артикуляции собственных интересов как составляющей китайских цивилизационных инициатив. В нашем регионе таким ярким примером является Турция.

А если подумать шире — или Возможность большой игры для Украины

Кроме того, есть второе направление — ключевые организации и структуры через которые КНР намерена продвигать реализацию инициативы по глобальной безопасности. Это ООН, ШОС, БРИКС, Китайско-африканский диалог, форматы Китай-Центральная Азия. Но документ предусматривает создание новых площадок и подсказывает как они могут начинаться — конференции высокого уровня.

Вот тут мы подходим к важной детали, которая позволит усилить субъектность Украины и получить поддержку соседей. В перечне механизмов и регионов нет Восточной Европы. В то же время США приглашают Польшу к участию в G20 вводя понятие "представитель Восточной Европы". России это не нравится, но факт остается фактом — регион уже может играть собственную роль на глобальном уровне.

Важно

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И тут логично было бы Украине выступить инициатором обсуждения форматов и принципов обеспечения региональной безопасности с учетом интересов ключевых международных структур. Проще говоря, обсуждать будущее региона в разрезе наличия тут одновременно интересов США, КНР, НАТО, ЕС, концепций европейской, региональной (восточноевропейской) безопасности. И глобальной инициативы КНР.

Подобный подход может быть поддержан Польшей как претендентом на роль регионального лидера и государством ЕС развивающим сотрудничество как с США так и с КНР. А так же Румынией, Венгрией, Словакией (еще одна ось сотрудничества с КНР). Не стоит забывать и о Турции, которая, с силу своих интересов в черноморском регионе не пожелает остаться в стороне.

Что важно в таком подходе? США заинтересованы в создании и усилении региональных структур в Восточной Европе как противовес влиянию одновременно и Германии и РФ. ЕС отчасти тоже как возможность минимизировать риски в области безопасности на восточных границах. КНР — потому что это совмещается с их глобальной инициативой и затрагивает ключевых партнеров в регионе. Для Украины подобный формат может стать структурой, где не надо объяснять участникам что такое вызовы безопасности с востока.

Вместо послесловия

Переговорный формат по завершению (заморозке) войны, вероятно будет меняться. И для Украины важно заранее коммуницировать, сближать позиции с потенциальными участниками нового формата. Особенно если это глобальные супердержавы. Один из вариантов предложил в тексте. Но самое главное: если ты хочешь чтобы тебя услышали — попробуй говорить. Желательно в терминах, понятных и близких собеседнику.

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