Условия энергетического перемирия: как Трамп выкручивает руки Зеленскому

Для того, чтобы понять слова Трампа о перемирии, стоит посмотреть на события и процессы хотя бы предыдущего месяца. Давайте по пунктам.

Посланники Трампа наведались в Москву, а потом в Киев. То есть, как писал раньше, приехали в столицу Украины с новым российско-американским планом. Увы, но пока мы инициативу не перехватили — как и в 2025 и в начале 2026, фактически обсуждаем "предложения Кремля". И по возможности пытаемся их видоизменить. В этот раз "на столе" были как общие планы по заморозке, так и отдельные компоненты. Включая перемирие в воздухе, на море и так далее. Компоненты — тут уже есть и инициатива украинской стороны. Про то, что мы пока в российском треке, свидетельствуют и слова Кушнера про территории. Далее — съезд республиканцев, где основная тема — Иран. Но на этом направлении прорыва у Трампа не произошло. Точнее, произошел прорыв хуситов, который существенно осложнил возможности поставки нефти на мировой рынок. С Ормузскиим проливом по-прежнему неясно. Но цены на заправках в США растут, и Трамп находит "виновного" — Украину которая выносит нефтепереработку РФ. Саммиты ШОС и БРИКС, на которых Индия и Китай заявляют о готовности войти в процесс по Украине. И достаточно резко высказываются по кризису на Ближнем Востоке. У Трампа на носу — визит Си. С точки зрения упомянутых войн, пренепреятнейшее событие. Ибо Китай может предложить переформатировать переговорные рамки со своим участием. А это крушение планов по игре "в РФ против КНР". Это неприятно и Кремлю. На этом фоне Трамп находит виновного в росте цен на заправках США. Естественно, это не он со своей (или точнее, с израильской, где его используют как инструмент) иранской авантюрой. Это Украина. И просит Зеленского не бить по российским НПЗ. Путина не просит ни о чем. На этом фоне берется тезис, с которым, возможно, были в общих чертах согласны стороны — не бить по критической инфраструктуре — и объявляется, что соглашение достигнуто. В Киеве и в Москве удивлены. Но президент Украины вынужден подыграть, говоря, что готов, если РФ остановит свои удары. В Москве не говорят "согласны", но не говорят и "нет".

Но тут важны еще и события в разрезе российско-украинской войны.

А. В РФ уже на носу "единый день голосования". И некая политическая победа в виде перемирия на своих условиях Путину была бы не лишней. Это плюс к формату "договорятся" со стороны РФ.

В РФ уже на носу "единый день голосования". И некая политическая победа в виде перемирия на своих условиях Путину была бы не лишней. Это плюс к формату "договорятся" со стороны РФ. B. Тут возможно, совпадение, но после ударов по складам в Василькове и в Миле есть некоторое снижение интенсивности украинских атак по российской территории. Это не провал. Но снижение количества БПЛА — 7979 за последние две недели августа против 4989 за первые две недели сентября (еще раз — данные российской стороны). Ситуация временная. Тут все упирается в скорость производства и пополнение запасов. И это все равно много, очень много (за что спасибо производителям и силам обороны).

Тут возможно, совпадение, но после ударов по складам в Василькове и в Миле есть некоторое снижение интенсивности украинских атак по российской территории. Это не провал. Но снижение количества БПЛА — 7979 за последние две недели августа против 4989 за первые две недели сентября (еще раз — данные российской стороны). Ситуация временная. Тут все упирается в скорость производства и пополнение запасов. И это все равно много, очень много (за что спасибо производителям и силам обороны). C. Российские атаки. Украина превосходит РФ в количестве запускаемых БПЛА. Так, Россия (по данным украинской стороны) запустила за те же периоды 3113 и 2187. Тоже есть снижение связанное с тем, что Украина поразила и несколько пусковых и ряд предприятий, важным для производства. Но преимущество РФ — это реактивные дроны (более 70%). А также балистика, которая вне данного расчета. И Кремль рассчитывает максимально использовать данное преимущество, пока Украина не нашла противодействие реактивным "гераням" и имеет дефицит боеприпасов для ПОВ. (B и C — "минус" к возможностям договоренностей о прекращении налетов со стороны РФ и "плюс" со стороны Украины).

Российские атаки. Украина превосходит РФ в количестве запускаемых БПЛА. Так, Россия (по данным украинской стороны) запустила за те же периоды 3113 и 2187. Тоже есть снижение связанное с тем, что Украина поразила и несколько пусковых и ряд предприятий, важным для производства. Но преимущество РФ — это реактивные дроны (более 70%). А также балистика, которая вне данного расчета. И Кремль рассчитывает максимально использовать данное преимущество, пока Украина не нашла противодействие реактивным "гераням" и имеет дефицит боеприпасов для ПОВ. (B и C — "минус" к возможностям договоренностей о прекращении налетов со стороны РФ и "плюс" со стороны Украины). D. Экспорт через Черное море затруднен для обеих сторон. В первую очередь — по зерну. А попытки РФ сыграть в порты Балтии, маскируя свое зерно под "казахстанское", могут столкнуться с проблемами — Латвия планирует (но пока не ввела) пошлины на транзит российского зерна в размере 300% к портам. И уже более серьезно относится к проверке страны происхождения. Угроза есть.

Экспорт через Черное море затруднен для обеих сторон. В первую очередь — по зерну. А попытки РФ сыграть в порты Балтии, маскируя свое зерно под "казахстанское", могут столкнуться с проблемами — Латвия планирует (но пока не ввела) пошлины на транзит российского зерна в размере 300% к портам. И уже более серьезно относится к проверке страны происхождения. Угроза есть. Е. Для Украины атаки на Одессу и железнодорожную инфраструктуру более критичны. Именно из-за обвала экспорта правительство зафиксировало проседание поступлений в бюджет. И если ситуация не исправится — потребность в дополнительном финансировании извне лишь возрастет. Но в обоих случаях по зерновому экспорту как в РФ, так и в Украине стоит вопрос: будет ли посевная в 2027. В России к тому же идет срыв посевной озимых — на невозможность вывоза урожая (и получения прибыли) накладывается дефицит … дизтоплива и бензина. То есть тут стороны теоретически могут договориться.

Для Украины атаки на Одессу и железнодорожную инфраструктуру более критичны. Именно из-за обвала экспорта правительство зафиксировало проседание поступлений в бюджет. И если ситуация не исправится — потребность в дополнительном финансировании извне лишь возрастет. Но в обоих случаях по зерновому экспорту как в РФ, так и в Украине стоит вопрос: будет ли посевная в 2027. В России к тому же идет срыв посевной озимых — на невозможность вывоза урожая (и получения прибыли) накладывается дефицит … дизтоплива и бензина. То есть тут стороны теоретически могут договориться. F. Идущие один за одним скандалы и ЧП в силовом блоке. Включая события понедельника. Это крайне сильно бьет по восприятию Украины на международном поле. Речь даже не о коррупции — конфликты между силовиками могут быть восприняты как общая слабость государственной системы.

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Теперь, с учетом сказанного выше, давайте смоделируем варианты действий сторон.

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Энергетическое перемирие или пауза до ноября: что стоит за предложением Трампа

Поскольку "Трамп попросил Зеленского" и президент Украины заявил, что страна "готова" к прекращению ударов по критической инфраструктуре, слово за Россией. Но поскольку не определена ни география, ни перечень "критической" инфраструктуры, Кремль сыграет на этом. То есть попытается выставить требования. Например, если перемирие на море, то включая Азовское. Обмен НПЗ на ТЭС, но не соглашаясь отнести железную дорогу к "критической". Либо систему водоснабжения и водоочистки. Одним словом, будет предлагать "неравный обмен". Представляя это "драфтом" мирных соглашений.

Если с украинской стороны не последует своего перечня "критичности" на территории РФ (то есть по каким объектам готовы не бить), то российский перечень станет единственным и базовым для обсуждения.

В Кремле прекрасно понимают, что Трампу необходима "маленькая победа" и будут требовать максимума в обмен на минимум своих обязательств. Что вряд ли можно будет назвать приемлемым для Украины. И на Киев будут давить. Поэтому занимательных историй на внешнем поле, да и во внутренней политике, в ближайше две недели будет более чем достаточно.

Для Кремля важно добиться максимальных уступок Украины в данном, частном вопросе. Поскольку это ослабляет позиции Киева в переговорах о главном — формате заморозки войны.

Для Трампа необходим промежуточный "договор", чтобы сохранить формат, когда США и только США являются посредником между РФ и Украиной.

Но даже если соглашение будет достигнуто, продержится оно не дольше, чем "прекращение огня" с Ираном. Почему? Я это написал выше и повторю: Для Кремля, как бы там ни было, крайне важно ослабить переговорную позицию Украины по ключевому вопросу — формату заморозки войны.

Поэтому удары возобновятся. Причем в срыве "перемирия" Москва попытается обвинить Киев.

Можно ли этого избежать? Полностью навряд ли. Есть спешка Трампа, есть результат предыдущих решений и действий (2025 и 2026 годы). Но, как писал ранее, возможности для перехвата инициативы уже появлются.

И первым шагом мог бы быть отправленный сегодня перечень возможных "обменов безопасностью". То есть, что Украина обязуется не атаковать и над какими территориями (это важно, поскольку РФ будет настаивать на включении Крыма) в обмен на перечень того, что не должна атаковать Россия. Свои требования, которые поступили ранее. А не просто "мы готовы". Трампу это, естественно, крайне сильно не понравится. Но документ который стоит обсуждать, уже будет. И в момент, когда появится российский список, будут два документа, два плана, а не просто перечень пожеланий Путина. Важна и скорость — кто сработает первым.

Переговоры с государствами, которые заинтересованы хотя бы в зерновом импорте из Украины. По идее, посланники МИД уже неделю как должны были бы ходить по ведомствам в КНР, Индии, Индонезии, Египте, Турции, Тунисе, Алжире, Вьетнаме, Саудовской Аравии. Важна их солидарная позиция. Министр Сибига провел телефонные разговоры с половиной списка. Но информации о поездках, переговорах я не нащел. Возможно, такие командировки есть, но, например, последняя новость на сайте посольства во Вьетнаме — "VI Всеукраїнський творчий конкурс "Що для мене Україна?"". Посольство в Индонезии рассказывает о работе с военно-учетными документами за рубежом. Тоже важно. Возможно, именно в Индонезии.

Но даже если таких поездок не было, есть время и возможность выслать делегации по указанным 9 направлениям. Цель, еще раз — активная и если не единая, то близкая позиция (по возобновлению экспорту зерна) от данных государств. Активная демонстрация их заинтересованности — уже, как говорит Трамп, "карты" в руках украинских переговорщиков.

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