Тепло в домах, блокада на море: плюсы и минусы энергетического перемирия с Россией

Ловушки энергетического перемирия.

Трампу нужно продемонстрировать хоть какую-то победу. В то же время разорвать энергетическое и морское перемирие очень сложно, учитывая, что явным бенефициаром здесь может оказаться Россия.

1. Энергетическое перемирие, если оно будет достигнуто и соблюдено, означает, что у Путина исчезнут две глобальные проблемы:

очереди на АЗС перестанут раздражать население, ведь именно бензиновый кризис стал одним из главных факторов, способствующих росту антивоенных настроений;

Кремль сможет решить энергетическую проблему Крыма, Севастополя и, потенциально, Белгородской, Курской, Ростовской областей в целом, а также ряд точечных проблем по всей территории европейской части РФ. Этот фактор (отсутствие электричества и холод в этих регионах) потенциально мог стать одним из самых болезненных для Путина в ближайшие месяцы.

при этом энергетическое перемирие имеет все шансы сорвать элитные игры (прежде всего — руководителя "Роснафты" Игоря Сечина) по присвоению ряда активов, и прежде всего — "дерибан" "Лукойла".

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2. Для Украины, в идеале, энергетическое перемирие будет означать, что мы будем жить со светом и теплом.

3. В то же время энергетическое перемирие невозможно без полного разблокирования Азовского и Чёрного морей. А это уже не устраивает Путина, ведь именно блокада портов ставит экономику Украины на грань коллапса. А удары по энергетике — это лишь дополнительный, а не ключевой экономический удар, как это было в 2025–2026 годах.

4. Украину это тоже не устраивает, поскольку запрет на нанесение ударов по танкерам при продолжении блокады портов Большой Одессы является явно неравноценным обменом.

5. Можно не сомневаться, что по крайней мере на начальном этапе Путин выдвинет условие: Россия не наносит удары по энергетическим объектам, а Украина — по НПЗ, нефте- и газоперевалочным терминалам, энергетическим объектам и танкерному флоту. При этом блокада портов Одессы выносится за скобки. В итоге, пока мы очень далеки от каких-либо договоренностей, а Путин играет в игру "сорвать переговоры руками Украины".

Что же касается "пэтриотов", то их нет в том количестве, которое нам нужно. Нам что-то дадут, но значительно меньше, чем нам нужно.

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