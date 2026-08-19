Начинается большая игра: что стоит за заявлением Федорова и ждать ли выборов

Федоров баллотируется в президенты? Возможны ли выборы во время войны?

Заявление Михаила Федорова кому-то кажется слабоватым, потому что в нем не названы фамилии. Кому-то — сильным, потому что они выступают против Зеленского и ждали от Федорова четкой позиции. Но теперь это уже точно начало политической игры. И игры более масштабной, чем кампания Федорова.

1. Через месяц после отставки Федорова в украинском политикуме обозначились две крупные тенденции:

сторонники условной "Самопомощи 3.0" (включая борцов с коррупцией) обрели своего политического лидера, которого у них раньше не было (Притула им не стал, а остальные просто не выдвинули своих кандидатов);

часть бывших сторонников Зеленского, которые искали себя в новых возможных политических проектах, теперь частично перешла к Федорову; и именно сторонники Зеленского являются главными донорами проекта Федорова.

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2. Как бы странно это ни звучало, но заявление Федорова — не совсем о выборах. Оно касается того же, о чем Зеленский говорил в 2019 году: об обновлении (очищении) власти. Выборы — это тот вариант, к которому Федорова явно подталкивает его ближайшее окружение и спонсоры (и он на это согласился, значит, принял эту игру). И с их точки зрения — это игра "он-он". Будут быстрые выборы — у Федорова есть шанс показать хороший результат (31.12.18 Зеленский тоже не верил в победу, а люди всегда повторяют то, что им однажды удалось). Не будет выборов — у них есть шанс укрепить ядро. И продолжить ослаблять Зеленского.

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3. Можно не сомневаться, что сейчас многие начнут говорить о повторении событий 1917–1921 годов. Но, на мой взгляд, вся эта публичная дискуссия сведется к тому, что перед Зеленским встанет дилемма: либо назначение технического правительства "народного доверия" (где ряд акторов-бенефициаров будут вести свою весьма политическую игру), либо число тех, кто захочет досрочных выборов, будет резко расти. При любых обстоятельствах — это приведет к снижению политического веса Зеленского.

4. Я много раз писал, что исторически основой украинского государства (помимо армии в последние годы) были два столпа: силовики и региональные элиты. Региональные элиты традиционно уже раскладывают яйца во все корзины и ждут, когда придется менять сторону. Главная же борьба идет за силовиков. На фоне российско-украинской войны это выглядит абсурдно, но возможность возбуждать уголовные дела не оставляет никого равнодушным. Поэтому нужно понимать: параллельно с картинкой мирных протестов идет гораздо более сложная кулуарная игра, полная предательств и интриг.

Кстати, ни в 2003–2004 гг., ни в 2013–2014 гг., ни в 2019 году ничего подобного по масштабам не было. И это при том, что во все указанные периоды президенты имели несравненно большее влияние на силовиков.

5. Этот пункт исключительно для понимания: не нужно быть великим аналитиком, чтобы понять: россияне сейчас активно включатся в игру "нужные выборы". И одним из аргументов, кстати, будет то, что они смогли провести выборы в Госдуму на оккупированных территориях. К сожалению, менее чем за месяц до выборов власти не предприняли ничего, чтобы делегитимизировать эти выборы.

И напоследок. Выборы до сих пор не состоялись по двум причинам: страх войны сильнее необходимости выборов, а также из-за рейтингов Зеленского, у которого минимальные шансы на победу. Выборы состоятся в тот момент, когда страх войны станет меньше, чем желание показать властям средний палец.

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