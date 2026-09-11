"Донины 5 тысяч": почему Трамп раздает деньги американцам и почему здесь нет Украины

5000 долларов от Донни. Почему украинские политики проигнорировали съезд республиканцев?

Трамп рассматривает ноябрьские выборы как референдум в поддержку своей политики в целом и движения MAGA в частности. И для него это — "великая битва добра со злом"

У нас много говорят о 5000 долларов каждому избирателю в случае победы республиканцев. Но это — лишь инструмент последней надежды вырвать победу. Гораздо важнее причины, по которым Трамп это делает. Для него эти выборы — не просто большая битва демократов и республиканцев и битва старой гвардии республиканцев с MAGA. Это битва за то направление, в котором, с точки зрения Трампа, должна двигаться Америка. На этом фоне очень интересно обратить внимание на то, что ряд республиканцев проигнорировал съезд в Далласе (прежде всего, представители тех штатов, где много избирателей, не принадлежащих ни к одной из партий). Но не менее важно, что на этом съезде нет Рубио, который сейчас проводит встречи в Южной Америке. Съезд должен стать триумфом MAGA, и поэтому здесь присутствует исключительно Ди Венс. К сожалению, украинский политикум не использует эту площадку для нетворкинга. А тема Украины, в отличие от Ирана, здесь практически не звучит. Ответом на Иран и подорожание нефти являются 5 тысяч Трампа. А тему Украины просто никто не поднимает.

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