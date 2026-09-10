"Если республиканцы победят": Трамп пообещал раздать американцам по 5000 долларов

Президент США Дональд Трамп пообещал раздать деньги каждому совершеннолетнему американскому гражданину, если Республиканская партия сохранит контроль над Конгрессом на выборах в ноябре.

В случае, если республиканцам удастся победить на этих выборах, все взрослые американцы получат по 5 тысяч долларов. Такое заявление сделал Дональд Трамп во время выступления на съезде Республиканской партии в Далласе в среду, 9 сентября, сообщило агентство Reuters.

Глава Белого дома назвал эту выплату "дивидендом Трампа" и пояснил, что она станет возможной благодаря значительному экономическому успеху его администрации.

"Если республиканцы одержат победу в Палате представителей и Сенате Соединенных Штатов — в обеих палатах... благодаря нашей исключительной силе и экономическому успеху, я выплачу дивиденды в размере 5 000 долларов каждому совершеннолетнему гражданину Соединенных Штатов Америки" заявил президент США.

Отрывок из выступления Трампа на съезде Республиканской партии в Далласе

При этом Трамп заявил, что выдвигает гражданам лишь одно условие. Он хочет, чтобы эти 5 тысяч долларов американцы потратили на территории своей страны, а не где-то за её пределами.

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"Единственное условие, которое я выдвигаю, — это то, что дивиденды, которые мы выплатим, должны быть потрачены на территории Соединенных Штатов Америки" подчеркнул Трамп.

Однако он не привёл никаких подробностей о том, как он собирается финансировать такую инициативу, которую он сравнил с выплатой компаниями дивидендов акционерам и дополнительными чеками на сумму 1 776 долларов, которые его администрация выдала военнослужащим в 2025 году.

Это обещание может обойтись в 1 триллион долларов

Агентство Associated Press назвало это обещание Дональда Трампа "сомнительным". Эксперты подсчитали, что его реализация может обойтись в более чем 1 триллион долларов. К тому же "дивиденды Трампа" потребуют одобрения Конгресса США и ещё больше усугубят ежегодный бюджетный дефицит страны, который составляет почти 1,8 триллиона долларов, пишет издание.

Кроме того, подобные выплаты могут ещё больше усилить опасения по поводу инфляции в США.

При этом примерно через час после этой громкой речи Трампа вице-президент Джей Ди Венс попытался несколько "отступить" от обещания главы Белого дома. Венс заявил, что дивиденды якобы не будут выплачиваться состоятельным людям. Он также предположил, что это можно было бы профинансировать за счет доходов США от пошлин, хотя предлагаемая выплата значительно превышает эти суммы.

Напомним, ранее Трамп похвастался разговором с российским диктатором Владимиром Путиным, заявив, что тот хочет заключить мирное соглашение по Украине.

Кроме того, издание NBC News сообщало о том, как Трамп солгал о том, что пострадал в результате теракта в США 11 сентября.