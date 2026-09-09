"Меня вытащили из-под обломков": Дональлд Трамп соврал про 11 сентября

Президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме с речью о событиях 11 сентября в преддверии 25-й годовщины терактов. И неожиданно для всех заявил, что он был совсем рядом и его спасали пожарные.

Трамп рассказал историю о том, как, по его словам, двое пожарных подняли его с земли возле здания US Steel Building недалеко от эпицентра терактов "сразу после" того, как в башни Всемирного торгового центра врезались самолеты, сообщает NBC News.

Дональд Трамп рассказал, как его спасали 11 сентября

"Я никогда не забуду двух пожарных, мы думали, что на нас обрушится здание, и это были два больших, сильных парня. А я ведь не самый маленький человек в мире. Они схватили меня за руку и сказали: "Надо убираться отсюда", — сказал Трамп, не уточнив, когда именно произошел инцидент.

Далее, по словам президента США, события развивались не менее драматично.

"Они буквально подняли меня. Это непросто. Я крупный. Они подняли меня и побежали вместе со мной. Я сказал: "Ребята, я могу бежать сам". Но они были потрясающими. Хотя они думали, что все рухнет", — добавил Трамп.

Відео дня

Впрочем его речь начали активно критиковать, так что вскоре после этого он уточнил, что во Всемирном торговом центре в тот же день его не было, но он там был "вскоре после этого".

На просьбу прояснить хронологию событий и действия Трампа после 11 сентября, пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл заявил, что он "рассказывал о своем опыте жизни в городе, который приходил в себя сразу после и в дни и недели после ужасных терактов".

Трамп часто говорил об 11 сентября и каждый раз его истории различались. Так, журналист Ааарон Рупар и вовсе заявил, что в тот день Трамп появился на телевидении, хвастаясь, что теперь его здание "самое высокое в Нью-Йорке".

В августе 2026 года в интервью ведущему Fox News Трею Гоуди, Трамп заявил, что наблюдал, как второй самолет врезался в Южную башню Всемирного торгового центра.

"Я смотрел, и я видел, как второй самолет врезался, и вы видели, как он приближался, и вы смотрели на это, и это — потому что я годами наблюдал за воздушными потоками, и вы, знаете, знаете, где находятся самолеты. Они летят прямо вверх по реке Гудзон. Этот самолет летел прямо во второе здание. И я сказал: "Ух ты!" Так что я наблюдал за этим", — сказал Трамп.

Он также утверждал, что 12 сентября помогал спасателям разбирать завалы.

В апреле 2016 года на предвыборном митинге в Баффало, штат Нью-Йорк, Трамп также заявил, что помогал расчищать завалы после терактов.

"Я был там, я наблюдал, и я немного помогал", — сказал Трамп.

В 2015 году на предвыборном митинге в Колумбусе, штат Огайо, Трамп заявил, что видел, как люди выпрыгивали из башен-близнецов из окна своих апартаментов. Башня Трампа, где в то время жил Трамп, находится в 8 км от места трагедии 11 сентября.

"Многие люди прыгали, и я был свидетелем этого, я видел это. У меня из окна квартиры открывается вид на Всемирный торговый центр. И я видел, как эти люди прыгали, и я видел, как второй самолет врезался в здание… Я видел, как второй самолет врезался в здание, и я сказал: "Ух ты, это невероятно", — сказал Трамп.

Но 11 сентября 2001 года в телефонном интервью местной новостной станции он заявил, что в тот день разговаривал с человеком, который видел, как "по меньшей мере 10 человек" выпрыгнули из башен-близнецов".

В 2015 году на очередном предвыборном митинге в Алабаме Дональд Трамп уже заявлял, что был 11 сентября в Нью-Джерси и видел, как "тысячи и тысячи людей ликовали, когда это здание рушилось".

При этом нет никаких доказательств того, что тысячи людей в Нью-Джерси праздновали атаку на Манхэттен. Местная полиция также это опровергла.

А Ричард Аллес, начальник батальона пожарной охраны Нью-Йорка 11 сентября 2001 года, заявил изданию PolitiFact в 2019 году, что ему ничего не было известно о присутствии Трампа на месте происшествия.

"В то время я занимал руководящую должность в пожарной службе", — сказал Аллес, добавив, что прибыл на место происшествия примерно через 20 минут после обрушения второй башни. — Я пробыл там несколько месяцев — мне ничего не известно о том, что Трамп там находился".

Также он опроверг, что Дональд Трамп отправил на помощь спасателям сотню работников своей строительной компании: "Если бы он это сделал, мы бы это заметили".

Теракт 11 сентября на Манхэттене – что известно

В результате атак 19 членов джихадистской террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, один из которых врезался в Пентагон, а два — во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Около 16 000 человек находились в башнях ВТЦ ниже зоны попадания самолетов. Всего жертвами терактов стали 2977 человек. Тогда погибли граждане 92 государств мира.

Напомним, через 23 года после теракта в Нью-Йорке были обнаружены ранее неизвестные кадры атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября.

Также Фокус рассказывал, что случилось с главными террористами XXI века.