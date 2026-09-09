"Мене витягли з-під уламків": Дональд Трамп збрехав про 11 вересня

Президент США Дональд Трамп виступив у Білому домі з промовою про події 11 вересня напередодні 25-ї річниці терактів. І несподівано для всіх заявив, що він був зовсім поруч і його рятували пожежники.

Трамп розповів історію про те, як, за його словами, двоє пожежників підняли його з землі біля будівлі US Steel Building неподалік від епіцентру терактів "відразу після" того, як літаки врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру, повідомляє NBC News.

Дональд Трамп розповів, як його рятували 11 вересня

"Я ніколи не забуду двох пожежників: ми думали, що будівля обвалиться на нас, і це були двоє великих, сильних хлопців. А я ж не найменша людина у світі. Вони схопили мене за руку і сказали: "Треба тікати звідси", — сказав Трамп, не уточнивши, коли саме стався інцидент.

Далі, за словами президента США, події розвивалися не менш драматично.

"Вони буквально підняли мене. Це нелегко. Я великий. Вони підняли мене і побігли разом зі мною. Я сказав: "Хлопці, я можу бігти сам". Але вони були неймовірними. Хоча вони думали, що все завалиться", — додав Трамп.

Відео дня

Втім, його виступ почали активно критикувати, тож незабаром після цього він уточнив, що у Всесвітньому торговому центрі того дня його не було, але він був там "незабаром після цього".

На прохання роз’яснити хронологію подій та дії Трампа після 11 вересня, прес-секретар Білого дому Девіс Інгл заявив, що він "розповідав про свій досвід життя в місті, яке приходило до тями одразу після та в дні й тижні після жахливих терактів".

Трамп часто говорив про 11 вересня, і щоразу його розповіді відрізнялися. Так, журналіст Ааарон Рупар взагалі заявив, що того дня Трамп з'явився на телебаченні, хвалячись, що тепер його будівля "найвища в Нью-Йорку".

У серпні 2026 року в інтерв’ю ведучому Fox News Трею Гоуді Трамп заявив, що бачив, як другий літак врізався в Південну вежу Всесвітнього торгового центру.

"Я дивився і бачив, як другий літак врізався, і ви бачили, як він наближався, і ви дивилися на це, і це — тому що я роками спостерігав за повітряними потоками, і ви, знаєте, знаєте, де знаходяться літаки. Вони летять прямо вгору по річці Гудзон. Цей літак летів прямо на другу будівлю. І я сказав: "Ого!" Тож я спостерігав за цим", — сказав Трамп.

Він також стверджував, що 12 вересня допомагав рятувальникам розбирати завали.

У квітні 2016 року на передвиборчому мітингу в Буффало, штат Нью-Йорк, Трамп також заявив, що допомагав розчищати завали після терактів.

"Я був там, я спостерігав і трохи допомагав", — сказав Трамп.

У 2015 році на передвиборчому мітингу в Колумбусі, штат Огайо, Трамп заявив, що бачив, як люди вистрибували з веж-близнюків через вікна своїх апартаментів. Вежа Трампа, де на той час мешкав Трамп, розташована за 8 км від місця трагедії 11 вересня.

"Багато людей стрибали, і я був свідком цього, я це бачив. З вікна моєї квартири відкривається вид на Всесвітній торговий центр. І я бачив, як ці люди стрибали, і я бачив, як другий літак врізався в будівлю… Я бачив, як другий літак врізався у будівлю, і я сказав: "Ого, це неймовірно", — сказав Трамп.

Однак 11 вересня 2001 року в телефонному інтерв’ю місцевій новинній станції він заявив, що того дня розмовляв з людиною, яка бачила, як "щонайменше 10 осіб" вистрибнули з веж-близнюків.

У 2015 році на черговому передвиборчому мітингу в Алабамі Дональд Трамп уже заявляв, що 11 вересня перебував у Нью-Джерсі і бачив, як "тисячі й тисячі людей раділи, коли ця будівля руйнувалася".

При цьому немає жодних доказів того, що тисячі людей у Нью-Джерсі святкували атаку на Манхеттен. Місцева поліція також це спростувала.

А Річард Аллес, начальник батальйону пожежної охорони Нью-Йорка 11 вересня 2001 року, заявив виданню PolitiFact у 2019 році, що йому нічого не було відомо про присутність Трампа на місці події.

"У той час я обіймав керівну посаду в пожежній службі", — сказав Аллес, додавши, що прибув на місце події приблизно через 20 хвилин після обвалення другої вежі. — Я пробув там кілька місяців — мені нічого не відомо про те, що Трамп там перебував".

Також він спростував інформацію про те, що Дональд Трамп відправив на допомогу рятувальникам сотню працівників своєї будівельної компанії: "Якби він це зробив, ми б це помітили".

Теракт 11 вересня на Манхеттені — що відомо

У результаті атак 19 членів джихадистської терористичної організації "Аль-Каїда" захопили чотири пасажирські літаки, один із яких врізався в Пентагон, а два — у Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку. Близько 16 000 осіб перебували у вежах ВТЦ нижче зони падіння літаків. Загалом жертвами терактів стали 2977 осіб. Тоді загинули громадяни 92 держав світу.

Нагадаємо, через 23 роки після теракту в Нью-Йорку було виявлено раніше невідомі кадри нападу на Всесвітній торговий центр 11 вересня.

Також "Фокус" розповідав, що сталося з головними терористами XXI століття.