Миллионы за головы, спецоперации и пожизненные сроки: что стало с главными террористами XXI века

Когда-то их имена были синонимами глобального страха: за ними охотились спецслужбы, за информацию о них обещали миллионы, а созданные ими группировки держали в напряжении целые страны. Прошло несколько десятков лет — бен Ладен и аль-Багдади мертвы, Брейвик и Абдеслам сидят в тюрьме, а талибы вновь правят Афганистаном. Фокус выяснил, куда делись самые известные террористы мира и что стало с организациями, которые они оставили после себя.

21 августа во всём мире отмечается Международный день памяти и почтения жертв терроризма. Генеральная Ассамблея ООН учредила этот день в 2017 году, чтобы напомнить не только о погибших в терактах, но и о тех, кто выжил и годами живет с их последствиями. Тема 2026 года —"Исцеление через память".

За последние десятилетия мир запомнил имена тех, кто стоял за самыми кровавыми терактами. Усама бен Ладен стал олицетворением терактов 11 сентября, Абу Бакр аль-Багдади провозгласил себя "халифом" и на несколько лет превратил ИГИЛ в фактическое террористическое государство, Андерс Брейвик убил 77 человек в Норвегии, а Карлоса Шакала ещё задолго до появления "Аль-Каиды" называли одним из самых опасных террористов мира.

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Когда-то за ними охотились спецслужбы, их фотографии годами не сходили с телеэкранов, а за информацию о местонахождении некоторых предлагали миллионы долларов. Но прошли годы. Одних убили во время спецопераций, другие получили пожизненные сроки, а некоторые пережили собственную террористическую организацию. Есть и совершенно парадоксальные истории — человек, которого ещё недавно Вашингтон разыскивал как джихадиста, сегодня принимает иностранные делегации в качестве президента Сирии.

При этом исчезновение лидера далеко не всегда означало конец созданной им структуры. "Аль-Каида" пережила и бен Ладена, и его преемника Аймана аз-Завахири. Территориального "халифата" ИГИЛ больше нет, но его ячейки продолжают действовать в разных странах. По оценке экспертов ООН в начале 2026 года, угроза со стороны "Аль-Каиды" и ИГИЛ стала ещё более рассредоточенной: сегодня уже невозможно назвать одну страну или один регион главным центром глобального джихадистского терроризма.

Фокус вспоминает, что случилось с людьми, чьи имена в свое время стали синонимами террора: кто из них до сих пор находится за решеткой, кого ликвидировали после многолетней охоты и что стало с организациями, которые они возглавляли.

Усама бен Ладен: террориста № 1 убили, но "Аль-Каида" пережила его

После 11 сентября 2001 года Усама бен Ладен стал самым разыскиваемым человеком в мире. Именно возглавляемую им "Аль-Каиду" США обвинили в организации терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, в результате которых погибли почти три тысячи человек. С тех пор поиски бен Ладена фактически превратились в отдельную войну, которая длилась почти десять лет.

Все это время его искали прежде всего в труднодоступных районах на границе Афганистана и Пакистана. На самом деле же последние годы жизни он провёл не в пещере и не в горном лагере, а в большом доме в пакистанском Абботтабаде — городе примерно в ста километрах от Исламабада.

В ночь на 2 мая 2011 года туда прилетели американские спецназовцы. Операция длилась менее часа. Бен Ладен был убит, его тело забрали американские военные, а впоследствии похоронили в море. Казалось, что вместе с человеком, который на протяжении десятилетия оставался символом глобальной террористической угрозы, заканчивается и целая эпоха.

Но "Аль-Каида" не исчезла.

Усама бен Ладен — основатель "Аль-Каиды" и один из главных организаторов глобальной террористической сети Фото: Из открытых источников

После смерти бен Ладена её возглавил Айман аз-Завахири, а сама организация всё больше превращалась из централизованной структуры в сеть региональных группировок. Завахири прожил ещё более десяти лет и был убит в результате американского удара в Кабуле летом 2022 года. Но и это не стало концом "Аль-Каиды".

По данным экспертов Совета Безопасности ООН, в начале 2026 года руководство организации оставалось изолированным, но сохраняло целостность. Фактическим лидером называли Сейфа аль-Аделя, хотя внутри сети его авторитет оспаривается. В то же время отдельные филиалы "Аль-Каиды" действуют почти самостоятельно, а наибольшую активность организация и её союзники демонстрируют уже не там, где когда-то скрывался бен Ладен, а прежде всего в странах Африки, Сахеля и Южной Азии.

То есть главного символа "Аль-Каиды" нет уже 15 лет, но созданная им система оказалась гораздо более жизнестойкой, чем сам её основатель.

Халифат без халифа: что осталось от империи аль-Багдади

Если Усама бен Ладен стал символом глобального терроризма в начале 2000-х, то спустя десятилетие эту роль фактически взял на себя Абу Бакр аль-Багдади. Именно под его руководством "Исламское государство" перестало быть просто очередной джихадистской группировкой и на пике своего могущества контролировало обширные территории Сирии и Ирака.

В 2014 году, после захвата иракского Мосула, аль-Багдади провозгласил создание "халифата", а себя — его халифом. ИГИЛ быстро стало известно не только своими боевыми действиями, но и показательными казнями, массовыми убийствами, порабощением людей и хорошо организованной пропагандой, которая помогала вербовать сторонников далеко за пределами Ближнего Востока.

Впрочем, проект "государства" просуществовал недолго. К марту 2019 года международная коалиция и её партнёры отбили у ИГИЛ последнюю территорию, которую группировка открыто контролировала в Сирии и Ираке. По данным Министерства обороны США, из-под власти ИГИЛ тогда были освобождены почти 8 миллионов человек.

Сам аль-Багдади прожил после падения своего "халифата" всего несколько месяцев.

26 октября 2019 года американские силы специальных операций провели рейд на его укрытие в сирийской провинции Идлиб, недалеко от турецкой границы. Когда военные загнали аль-Багдади в туннель под комплексом, он взорвал пояс смертника. Его личность после операции подтвердили с помощью анализа ДНК, а останки, как и в случае с бен Ладеном, похоронили в море.

К тому моменту физического "халифата" уже не существовало, а его основатель был мертв. Но даже американские военные тогда не ожидали, что смерть аль-Багдади положит конец истории ИГИЛ. Командующий Центральным командованием США Кеннет Маккензи после операции прямо предупреждал: организацию можно дезорганизовать, но она является прежде всего идеологией и не исчезнет только потому, что погиб её лидер.

Спустя семь лет стало ясно, что этот прогноз оправдался.

В августе 2026 года Совет Безопасности ООН вновь отдельно рассмотрел угрозу со стороны ИГИЛ. В последнем докладе Генерального секретаря ООН отмечается, что ИГИЛ и связанные с ним структуры продолжают представлять устойчивую угрозу международной безопасности и приспосабливаются к постоянному давлению со стороны государств и спецслужб. Организация больше не контролирует территории так, как во времена аль-Багдади, но её сеть стала значительно более рассредоточенной.

Таким образом, в случае с аль-Багдади ситуация сложилась аналогично истории с бен Ладеном. Человека, вокруг которого годами создавался культ и который олицетворял организацию, в конце концов нашли и ликвидировали. Но это не помешало самой сети пережить гибель своего лидера.

ИГИЛ лишилась "халифа" и территории, однако не прекратила своё существование. Она просто перестала быть государством на карте и вновь стала тем, чем была вначале, — подпольной террористической сетью, способной менять форму в зависимости от того, где появляется возможность для её возрождения.

20 лет войны — и снова в Кабуле: как "Талибан" вернул себе Афганистан

История "Талибана" отличается от истории большинства группировок в этом списке хотя бы тем, что его не удалось ни окончательно разгромить, ни вытеснить из политики. После терактов 11 сентября США начали военную операцию в Афганистане, обвинив режим талибов в том, что он предоставлял убежище Усаме бен Ладену и "Аль-Каиде". Уже в конце того же года талибы утратили власть.

Но исчезнуть они не собирались. В течение следующих двух десятилетий движение вело боевые действия против афганского правительства и международных сил, постепенно восстанавливая своё влияние в различных частях страны.

Финал этой истории наступил в августе 2021 года. Когда США и их союзники завершали вывод войск, афганская армия начала буквально распадаться. Талибы за несколько недель захватили один крупный населённый пункт за другим, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, и спустя 20 лет после свержения "Талибан" вновь стал фактической властью в Афганистане.

В августе 2026 года талибы уже отмечали пятую годовщину своего возвращения. За это время они вновь ввели жесткие ограничения для женщин и девушек, в частности фактически лишили их доступа к среднему и высшему образованию, а также к значительной части рабочих мест. ООН продолжает называть их властью de facto, а большинство государств мира правительство талибов формально так и не признали. Единственной страной, которая сделала это официально, в июле 2025 года стала Россия. Неудивительно — террористы держатся своих.

Таким образом, "Талибан" стал, пожалуй, самым наглядным примером того, насколько неожиданным может оказаться исход многолетней войны с радикальным движением. США потратили два десятилетия на войну в Афганистане, но после их ухода те же самые люди, которых в 2001 году отстранили от власти, вновь заняли правительственные здания в Кабуле.

23 года без приговора: почему организатора событий 11 сентября до сих пор судят

Халид Шейх Мохаммед — одна из тех личностей, чья история резко отличается от судеб бен Ладена, Завахири или аль-Багдади. Его не ликвидировали в ходе спецоперации. Он жив, находится под контролем США уже более двух десятилетий — и до сих пор не получил окончательного приговора.

ФБР называет Мохаммеда оперативным организатором терактов 11 сентября. Именно он был одним из ключевых фигур, которые превратили замысел атак с захватом пассажирских самолётов в конкретный план. В результате терактов в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании погибли почти три тысячи человек.

Халид Шейх Мохаммед — один из главных организаторов терактов 11 сентября 2001 года, который содержится США в тюрьме Гуантанамо Фото: Из открытых источников

Его задержали 1 марта 2003 года в Пакистане. К тому моменту Мохаммед уже считался одним из ключевых оперативников "Аль-Каиды". ФБР связывало его не только с событиями 11 сентября, но и с другими терактами и заговорами, в частности с планами атак на американские авиакомпании.

Казалось бы, дальше должна была последовать простая для понимания схема: задержание, суд, приговор. Но именно с Мохаммедом всё сложилось гораздо сложнее.

После ареста он несколько лет находился в секретных тюрьмах ЦРУ, где к нему применяли так называемые усиленные методы допроса. Именно эта часть истории впоследствии стала одной из главных проблем для обвинения: защита на протяжении многих лет задает вопрос, какие показания можно использовать в суде, если они были получены после пыток или под их влиянием.

В 2006 году Мохаммеда перевезли в американскую военную тюрьму Гуантанамо на Кубе. Там он находится и по сей день.

И вот здесь начинается одна из самых странных историй американского правосудия после 11 сентября. Прошло более двадцати лет после его задержания, а дело до сих пор рассматривается в системе военных комиссий. На протяжении многих лет стороны спорят о допустимости доказательств, условиях содержания, допросах ЦРУ, правовом статусе подсудимых и возможности вынесения смертного приговора.

В какой-то момент казалось, что дело наконец приближается к развязке. В 2024 году Мохаммед и ещё двое обвиняемых согласились заключить соглашения с обвинением. Они должны были признать свою вину в обмен на то, что прокуратура не будет требовать для них смертной казни. Однако тогдашний министр обороны США Ллойд Остин отменил эти договоренности, после чего началась новая судебная тяжба по поводу того, имел ли он право это делать.

Дело так и не дошло до окончательного рассмотрения и в 2026 году. Предварительные слушания по делу Мохаммеда и других обвиняемых продолжали проводиться в Гуантанамо.

Карлос Шакал просит о свободе: что стало с главным террористом 1970-х годов

До появления бен Ладена одним из самых известных террористов мира был венесуэлец Илич Рамирес Санчес, более известный как Карлос Шакал. В 1970–1980-х годах его имя связывали с убийствами, взрывами и нападениями в Европе, а сам он годами скрывался от спецслужб.

Французские агенты задержали Карлоса в Судане в 1994 году и доставили во Францию. С тех пор он находится за решеткой. Французские суды приговорили его к пожизненному заключению за убийства и серию террористических актов, а в 2017 году он получил ещё один пожизненный срок за гранатное нападение в Париже в 1974 году, в результате которого погибли два человека и ещё 34 были ранены.

Сегодня Карлосу 76 лет, и его история получила неожиданное продолжение. В 2026 году адвокат террориста обратился в французский суд с ходатайством об условном освобождении и приостановлении наказания по состоянию здоровья. По словам защиты, Карлос страдает болезнью Альцгеймера и утратил способность к самостоятельному проживанию. В настоящее время он находится в тюремной больнице Френ.

Так, человек, который когда-то был одним из самых разыскиваемых террористов планеты, спустя более 30 лет после ареста пытается выйти на свободу уже не благодаря политике или обмену пленными, а из-за старости и болезни.

77 убийств и новая просьба о освобождении: что сейчас с Брейвиком

22 июля 2011 года Андерс Брейвик сначала взорвал бомбу возле правительственного квартала в Осло, а затем отправился на остров Утойя, где открыл огонь по участникам молодежного лагеря Рабочей партии. В общей сложности он убил 77 человек — восьмерых в Осло и 69 на Утойе.

В 2012 году Брейвик был приговорен к 21 году превентивного заключения — самому строгому наказанию в Норвегии. Однако эти 21 год не означают, что по истечении срока он автоматически выйдет на свободу. Суд может продлевать срок заключения до тех пор, пока будет считать его опасным для общества.

Сам Брейвик уже неоднократно пытался добиться освобождения. В 2022 и 2024 годах суды отклонили его ходатайства, указав, что риск повторного насилия остается высоким. А в апреле 2026 года его адвокат сообщил, что террорист подал новое ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Защита утверждает, что опасность с его стороны якобы уменьшилась. Теперь это вновь должен оценить суд.

Параллельно Брейвик на протяжении многих лет вел судебные тяжбы с норвежским государством по поводу условий содержания, заявляя о нарушении его прав в связи с изоляцией. Норвежские суды в конечном итоге не удовлетворили эти претензии, а в 2025 году Верховный суд отказался рассматривать очередную апелляцию.

Спустя 15 лет после одного из самых страшных терактов в современной истории Европы Брейвик по-прежнему находится за решеткой. Но его дело каждый раз возвращает Норвегию к сложному вопросу: может ли человек, сознательно убивший 77 человек, когда-нибудь перестать считаться настолько опасным, чтобы получить право на свободу?

Единственный выживший: где сейчас находится Салах Абдеслам

Салах Абдеслам — единственный из непосредственных участников парижских терактов 13 ноября 2015 года, кто остался в живых. Тогда группа боевиков атаковала концертный зал "Батаклан", рестораны и район стадиона "Стад де Франс". Погибли 130 человек, сотни были ранены.

После терактов Абдеслам сбежал в Бельгию и несколько месяцев скрывался. В марте 2016 года его задержали в Брюсселе, а затем передали Франции.

В 2022 году суд признал его виновным в терроризме и убийствах и назначил самое суровое из возможных во Франции наказание — пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

Салах Абдеслам во время задержания в Брюсселе в марте 2016 года. Он стал единственным из непосредственных участников терактов в Париже 13 ноября 2015 года, кто остался в живых Фото: Из открытых источников

Казалось бы, на этом его история должна была закончиться. Но Абдеслам продолжает появляться в новостях уже из-за решётки.

В 2025 году французская антитеррористическая прокуратура возбудила в его отношении новое расследование. В его камере обнаружили USB-накопитель, на котором, по данным следствия, находились материалы пропаганды ИГИЛ и "Аль-Каиды". Следователи установили, что флешку ему передали во время свидания.

Таким образом, спустя более десяти лет после терактов в Париже Абдеслам по-прежнему находится во французской тюрьме, а перспектива когда-либо выйти на свободу для него фактически закрыта.

Кто-то исчез, кто-то сменил название: что стало с другими известными группировками

Не все известные террористические организации закончили так же, как "Аль-Каида" или ИГИЛ. Некоторые действительно прекратили существование, другие ушли в политику или преобразовались настолько, что сегодня их история выглядит совсем иначе.

ЭТА, которая на протяжении десятилетий боролась за независимость Страны Басков и виновна в сотнях смертей в Испании, в 2011 году объявила об окончательном прекращении вооружённой борьбы. В 2018 году организация заявила о полном самораспуске.

Похожая, хотя и более сложная, история произошла с Ирландской республиканской армией (ИРА). Основная структура "Временной ИРА" в 2005 году объявила о завершении вооружённой кампании и разоружении. В то же время от неё откололись радикальные группы, которые не приняли мирный процесс и продолжили подпольную деятельность.

Совершенно иной путь прошла сирийская организация "Хаят Тахрир аш-Шам" (HTS). Она выросла из "Джебхат ан-Нусры", которая была сирийским отделением "Аль-Каиды", но впоследствии разорвала формальные связи с ней. После падения режима Башара Асада бывший лидер HTS Ахмед аш-Шараа возглавил Сирию. В 2025 году США и Великобритания сняли с HTS статус террористической организации, а её структуры начали интегрировать в новые государственные институты.

ХАМАС, напротив, никуда не исчез. После нападения на Израиль 7 октября 2023 года организация понесла большие потери в ходе войны, но продолжает существовать. В 2026 году ЕС не только сохранил санкционные механизмы в отношении ХАМАС, но и распространил их на членов его политического бюро, которые, по оценке Совета ЕС, влияют на решения о применении насилия.

Не исчезла и "Хезболла". Несмотря на потери в руководстве, удары Израиля и все усиливающееся международное и внутреннее давление с целью её разоружения, организация остаётся важным военно-политическим игроком в Ливане. Летом 2026 года ЕС уже прямо поддержал требование о том, чтобы ливанское государство установило монополию на оружие, а "Хезболла" была разоружена.

В итоге универсального сценария не существует. Одни группировки распались, другие пережили своих основателей, третьи сменили названия и перешли в политику, а некоторые даже вернулись или пришли к государственной власти.

Именно поэтому ликвидация террориста далеко не всегда означает ликвидацию того, что он создал.