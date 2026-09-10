"Якщо республіканці виграють": Трамп пообіцяв роздати американцям по $5000

Президент США Дональд Трамп пообіцяв роздати гроші кожному повнолітньому американському громадянину, якщо Республіканська партія збереже контроль над Конгресом на виборах у листопаді.

У випадку, якщо республіканцям вдасться перемогти на цих виборах, усі дорослі американці отримають по 5 тисяч доларів. Таку заяву зробив Дональд Трамп під час виступу на з’їзді Республіканської партії в Далласі у середу, 9 вересня, повідомило агентство Reuters.

Глава Білого дому назвав цю виплату "дивідендом Трампа" і пояснив, що вона стане можливою завдяки значному економічному успіху його адміністрації.

"Якщо республіканці переможуть у Палаті представників і Сенаті Сполучених Штатів — в обох палатах... завдяки нашій надзвичайній силі та економічному успіху, я виплачу дивіденди у розмірі 5 000 доларів кожному повнолітньому громадянину Сполучених Штатів Америки" заявив президент США.

Уривок з виступу Трампа на з'їзді Республіканської партії у Далласі

При цьому Трамп заявив, що висуває до громадян лише одну умову. Він хоче, аби ці 5 тисяч доларів американці витратили на території своєї країни, а не десь за її межами.

"Єдина умова, яку я висуваю, це те, що дивіденди, які ми виплатимо, мають бути витрачені на території Сполучених Штатів Америки" наголосив Трамп.

Однак він не надав жодних подробиць щодо того, як він збирається фінансувати таку ініціативу, яку він порівняв із виплатою компаніями дивідендів акціонерам та додатковими чеками на суму 1 776 доларів, які його адміністрація видала військовослужбовцям у 2025 році.

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Обіцянка може обійтися в 1 трильйон доларів

Видання Assotiated Press назвало цю обіцянку Дональда Трампа "сумнівною". Експерти підрахували, що втілення її у життя може обійтися у понад 1 трильйон доларів. До того ж "дивіденд Трампа" потребуватиме схвалення від Конгресу США і ще більше поглибить щорічний бюджетний дефіцит країни, який становить майже 1,8 трильйона доларів, пише видання.

Також подібні виплати ще більше можуть посилити занепокоєння щодо інфляції у США.

При цьому приблизно через годину після цієї гучної промови Трампа віцепрезидент Джей Ді Венс спробував дещо "відійти" від обіцянки глави Білого дому. Венс заявив, що дивіденди нібито не будуть виплачуватися заможним. Він також припустив, що це можна було б профінансувати за рахунок доходів США від мит, хоча запропонована виплата значно перевищує ці суми.

Нагадаємо, раніше Трамп похвалився розмовою з російським диктатором Володимиром Путіним, заявивши, що той хоче укласти мирну угоду щодо України.

Також видання NBC News розповідало, як Трамп збрехав про те, що постраждав внаслідок теракту у США 11 вересня.