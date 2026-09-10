"Якщо Зеленський би хотів укласти угоду": Трамп похвалився "чудовою" розмовою з Путіним (відео)
Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Темою стала війна в Україні та мирна угода.
Після переговорів Трамп заявив про те, що Путін нібито прагне укласти мирну угоду для врегулювання війни в Україні. Про це американський лідер розповів журналістам Fox News.
За словами глави Білого дому, розмова з російським диктатором була "чудовою". При цьому Путін нібито запевнив Трампа у тому, що хоче піти на угоду.
"Він (Путін - ред.) хоче укласти угоду. Якщо Зеленський хоче укласти угоду, це буде дуже добре"
Коли кореспонденти уточнили у Трампа, що, на його думку, не дає російському та українському президентам досягти угоди, він розповів про "ненависть" між ними. Американський лідер вважає, що між Путіним і Зеленським панує ненависть один до одного, через що досі не вдавалося досягти домовленостей щодо врегулювання війни в Україні.
Однак при цьому, за словами Трампа, Зеленський та Путін "втомилися від боротьби".
Варто нагадати, що перед цим помічник глави Кремля Юрій Ушаков розповідав російським ЗМІ про те, що Путін і Трамп провели "конструктивну" розмову за підсумками візиту посланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. У розмові російський диктатор казав Трампу про військові цілі РФ у війні та ситуацію на полі бою, тоді як американський лідер наполягав на необхідності найшвидшого завершення війни в Україні.
Раніше видання Le Monde повідомляло, що візити Віткоффа та Кушнера до Москви і Києва завершилися без гучних заяв про прорив, але принесли кілька важливих сигналів щодо подальшого перебігу перемовин.