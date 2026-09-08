Годинна розмова Трампа з Путіним про Україну та напад на ЄС: росЗМІ назвали свою версію

Через кілька днів після завершення дипломатичного марафону американських посланців у Москві та Києві президенти США і Росії особисто вийшли на зв'язок, щоб обговорити подальші кроки.

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін 8 вересня провели телефонну розмову, яка тривала рівно годину. Про це повідомив помічник глави Кремля Юрій Ушаков для "РИА-Новости".

За словами Ушакова, розмова між лідерами була "конструктивною і дуже відвертою". Сторони обговорили результати нещодавньої поїздки спецпредставників американського президента Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва.

Помічник Путіна зазначив, що підсумки перебування американських представників у Кремлі оцінили позитивно, а роботу за цим дипломатичним каналом планують продовжувати.

За інформацією Ушакова, Трамп наполягав на необхідності якнайшвидшого завершення війни Росії проти України, адже це відкрило б широкі перспективи для подальшої співпраці між Вашингтоном та Москвою. Американський президент нібито зацікавлений досягти дипломатичного прориву саме під час своєї каденції.

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Путін, своєю чергою, детально розповів Трампу про ситуацію на полі бою та озвучив військові цілі Росії. Крім того, диктатор запевняв американського лідера, що у Москви немає жодних агресивних намірів щодо Європи.

Як додав представник Кремля, США та Росія домовилися продовжити роботу над вирішенням гуманітарних питань, зокрема обміну полоненими.

Нагадаємо, що спецпредставники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Москву в суботу, 5 вересня, де зустрілися особисто з Путіним.

Раніше повідомлялося, що Україна була готова прийняти літак зі спецпосланцями американського президента, однак Росія завдала удару по злітних смугах аеропортів "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни).

Зокрема дводенний дипломатичний марафон американських посланців між Москвою та Києвом завершився без гучних заяв про прорив, проте приніс кілька важливих сигналів щодо подальшого перебігу перемовин.

Крім того, український президент раніше повідомляв, що розраховує зустрітися з Дональдом Трампом протягом кількох найближчих тижнів, аби обговорити постачання ракет для перехоплення балістичних цілей.