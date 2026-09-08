Обговорять новий пакет антибалістики: Зеленський анонсував зустріч із Трампом

Президент розповів, що розраховує зустрітися із Дональдом Трампом через кілька тижнів та обговорити постачання ракет для перехоплення балістики

​Президент заявив, що американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер отримали детальну інформацію про необхідні Україні антибалістичні ракети та строки їх постачання. А питання "зимового пакета" для протидії балістиці Володимир Зеленський планує порушити під час особистої зустрічі з президентом США, яка ймовірно відбудеться у 20-х числах вересня. Про це він розповів під час спілкування із журналістами.

​За словами президента, під час останньої атаки ППО знищила близько 90% із майже 180 повітряних цілей, зокрема понад три десятки крилатих ракет. Водночас результат проти балістики був значно гіршим через нестачу необхідних засобів.

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Коли Стів Віткофф та Джаред Кушнер були у Києві, президент показав їм наслідки російських ударів та детально пояснив, який пакет засобів ППО необхідний Україні.

​Втім, Україна також розвиває власну антибалістичну систему FREYJA та розраховує на підтримку програми з боку США і європейських партнерів.

Тепер, коли спецпредставники Трампа поїхали, Володимир Зеленський розповів, що зараз переговорний процес потребує кроків від Москви.

Президент наголосив, що Україна вже погодилася на значну кількість компромісних рішень, тому подальший рух до домовленостей потребує зустрічних кроків Москви.

​"Україна налаштована на компроміси в продовольчій та енергетичній сферах, оскільки ці питання важливі не лише для Києва й Москви, а й для Індії, ОАЕ, Саудівської Аравії, Єгипту та інших країн", — зазначив Зеленський.

​Він назвав візити Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва та Москви свідченням посилення українських позицій на полі бою й у переговорах. За його словами, це визнають американські військові та аналітики, тоді як Росія зазнає значних втрат і має незначні здобутки.

​Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що що тижні, які залишилися перед початком зими, дають шанс для дипломатичних зусиль у питаннях врегулювання війни в Україні. За його словами, російський диктатор Володимир Путін сподівається на ще одну "сувору" зиму, щоб ослабити Україну, але водночас не хоче налаштовувати проти себе Вашингтон перед виборами до Конгресу.

Раніше Стів Віткофф заявив про досягнення "суттєвого прогресу" за підсумками зустрічей з Путіним та Зеленським.