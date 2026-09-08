Обсудят новый пакет антибаллистики: Зеленский анонсировал встречу с Трампом

Президент сообщил, что рассчитывает встретиться с Дональдом Трампом через несколько недель и обсудить поставки ракет для перехвата баллистических ракет

Президент заявил, что американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер получили подробную информацию о необходимых Украине противоракетных ракетах и сроках их поставки. А вопрос "зимнего пакета" для противодействия баллистическим ракетам Владимир Зеленский планирует поднять во время личной встречи с президентом США, которая, вероятно, состоится в 20-х числах сентября. Об этом он рассказал во время общения с журналистами.

По словам президента, во время последней атаки ПВО уничтожила около 90 % из почти 180 воздушных целей, в том числе более трёх десятков крылатых ракет. В то же время результаты борьбы с баллистическими ракетами оказались значительно хуже из-за нехватки необходимых средств.

Відео дня

Когда Стив Виткофф и Джаред Кушнер были в Киеве, президент показал им последствия российских ударов и подробно объяснил, какой комплекс средств ПВО необходим Украине.

​Впрочем, Украина также разрабатывает собственную противоракетную систему FREYJA и рассчитывает на поддержку этой программы со стороны США и европейских партнеров.

Теперь, когда спецпредставители Трампа уехали, Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время переговорный процесс требует действий со стороны Москвы.

Президент подчеркнул, что Украина уже согласилась на значительное количество компромиссных решений, поэтому дальнейшее продвижение к достижению договоренностей требует ответных шагов со стороны Москвы.

"Украина готова к компромиссам в продовольственной и энергетической сферах, поскольку эти вопросы важны не только для Киева и Москвы, но и для Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта и других стран", — отметил Зеленский.

Он назвал визиты Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву свидетельством укрепления позиций Украины на поле боя и в переговорах. По его словам, это признают американские военные и аналитики, в то время как Россия несет значительные потери и добивается незначительных успехов.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что оставшиеся до начала зимы недели дают шанс для дипломатических усилий по урегулированию войны в Украине. По его словам, российский диктатор Владимир Путин надеется на ещё одну "суровую" зиму, чтобы ослабить Украину, но в то же время не хочет настраивать против себя Вашингтон перед выборами в Конгресс.

Ранее Стив Виткофф заявил о достижении "существенного прогресса" по итогам встреч с Путиным и Зеленским.