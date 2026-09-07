"Достигнут существенный прогресс": Уиткофф дал свою оценку встречам с Путиным и Зеленским

6 сентября специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Киев, встретившись с президентом Владимиром Зеленским, а перед этим в Москве их принимал кремлевский диктатор Владимир Путин.

Вернувшись в Вашингтон, Уиткофф официально прокомментировал результаты переговоров, заявив о прогрессе.

По его словам, они посетили Москву и Киев "для содействия дальнейшему диалогу по прекращению российско-украинской войны".

"Перед поездкой россияне и украинцы договорились о трехдневном периоде без стрельбы, чтобы обеспечить возможность проведения этих переговоров", — подчеркнул Уиткофф.

Спецпосланник Трампа отметил, что вместе с Джаредом Кушнером и представителями Совета национальной безопасности, Государственного департамента и Министерства финансов встретились с Путиным в Москве, а затем с Зеленским в Киеве, чтобы обсудить предложения каждой стороны.

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В украинской столице к делегациям также присоединились советники по национальной безопасности из Великобритании, Германии и Франции для совместной работы над дальнейшими шагами.

Кушнер и Уиткофф в Киев приехали впервые Фото: Steve Witkoff / Х

"Был достигнут существенный прогресс, включая продвижение в вопросе планирования дополнительных трехсторонних переговоров. Президент Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить убийства и работать над установлением прочного и долгосрочного мира", — говорится в заявлении.

Примечательно, что во время визита в Москву к американской делегации присоединился старший советник министра финансов Джин Ланг, отвечающий за санкционную политику, но на беседе с Путиным он не присутствовал.

Встреча с Путиным длилась более трех часов Фото: Steve Witkoff / Х

Встреча Путина и американских переговорщиков длилась три часа десять минут.

Оптимизма Уиткоффа не разделяет политический аналитик Петр Олещук. В колонке для Фокуса он написал, что не ожидает каких-либо прорывов в процессе достижения мира от визита спецпослаников Трампа в Киев. В то же время он отмечает одно чрезвычайно важное последствие. Похоже, в США поняли, что вести переговоры о прекращении войны без Украины не имеет смысла — и не побоялись приехать к Зеленскому, несмотря на провокации России.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент во время встречи со своим российским коллегой Антоном Силуановым в кулуарах встречи финансовых лидеров "Группы двадцати" в Эшвилле, штат Северная Каролина, заявил, что Вашингтон не будет оказывать экономической помощи Москве, пока она не прекратит войну с Украиной.

Также сообщалось, что в Кремле отговаривали Уиткоффа и Кушнера от визита в Киев.