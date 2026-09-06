Уиткофф и Кушнер встретились с Путиным: в делегации был "санкционный" чиновник — Axios

Посланники президента Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились с Владимиром Путиным в Кремле. В состав американской делегации входил чиновник, отвечающий за санкционнную политику.

Старший советник министра финансов Джин Ланг присоединился к Виткоффу и Кушнеру в поездке в Россию. Об этом сообщает издание Axios.

Ланг, как сообщается, принял участие в подготовительной встрече с посланником Путина Кириллом Дмитриевым, однако не присутствовал на встрече с главой Кремля.

Участие представителя минфина, отвечающего за ограничения, свидетельствует о том, что санкции США против России были частью обсуждений, подчеркивают в издании.

Представитель Белого дома сообщил, что на встрече к Уиткоффу, Кушнеру и Путину присоединились "должностные лица Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Министерства финансов.

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"Обе стороны обсудили существенные планы дальнейших шагов, которые будут объявлены в ближайшие недели, и с нетерпением ждут столь же продуктивных встреч… в Украине", — отметил представитель Белого дома.

Стоит отметить, что министр финансов США Скотт Бессент во время встречи со своим российским коллегой Антоном Силуановым в кулуарах встречи финансовых лидеров "Группы двадцати" в Эшвилле, штат Северная Каролина, заявил, что Вашингтон не будет оказывать экономической помощи Москве, пока она не прекратит войну с Украиной.

Напомним, встреча Путина и американских переговорщиков длилась три часа десять минут.

В первые минуты встречи Уиткофф несколько раз поблагодарил диктатора.