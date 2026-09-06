В Кремле рассказали подробности переговоров с Виткоффом и Кушнером: подробности

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча с представителями США длилась более трёх часов. По его словам, стороны провели содержательную встречу по ряду вопросов.

Он добавил, что переговоры проходили в рабочей обстановке, а также в ходе неформальной беседы за обедом. Об этом сообщает российское пропагандистское издание TACC.

Беседа длилась более трех часов, а точнее — три часа десять минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. Обсуждение крайне серьезных вопросов проходило как в рабочей обстановке, так и в неформальной обстановке за обеденным столом. Юрий Ушаков, помощник президента РФ

Представитель главы РФ сообщил, что Владимир Путин заявил о якобы "успехах" российских войск на фронте и выразил уверенность в достижении целей, которые Кремль ставит в войне против Украины. В то же время российский лидер подчеркнул, что для урегулирования конфликта необходимо устранить все его "первопричины".

Ушаков добавил, что переговоры не ограничивались вопросами войны против Украины. Путин, Виткофф и Кушнер также обсудили перспективы реализации масштабных совместных российско-американских проектов.

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Американская делегация, по утверждениям Москвы, прибыла в Россию после тщательной подготовки и представила ряд собственных предложений и соображений относительно возможного урегулирования войны. Представители США также заявили, как говорит Ушаков, что в ходе запланированных контактов в Киеве будут использовать оценки и позиции, которые Путин высказал во время переговоров в Москве.

В то же время в Кремле заявили о намерении продолжить переговорный процесс. Путин и Дональд Трамп, как утверждает помощник главы РФ, будут поддерживать личные контакты, а отдельный переговорный канал с участием Виткоффа и Кушнера также продолжит работу.

Дмитриев сопровождал отъезд представителей США

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографии с Кушнером и Виткоффом. В подписи он написал, что состоялась "важная миротворческая встреча".

Дмитриев опубликовал фото с Виткоффом и Кушнером в аэропорту Фото: X (Twitter)

На опубликованных фотографиях видно, что американцы сделали снимки на одном из аэродромов Москвы перед своим отлетом. Ни Виткофф, ни Кушнер публично не сообщали о деталях переговоров после завершения встречи в Кремле.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как Путин начал встречу с Виткоффом и Кушнером. Американцы прилетели в Москву в полдень 5 сентября, а за стол с Путиным сели в 20 часов.

Впоследствии стало известно, что Виткофф заявил, что будет помнить встречу с Путиным до самой пенсии. Спецпредставитель Трампа назвал этот день "самым запоминающимся" и поблагодарил российского диктатора за "прекращение огня на три дня".