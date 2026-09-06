В Кремле рассказали подробности переговоров с Виткоффом и Кушнером: подробности
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча с представителями США длилась более трёх часов. По его словам, стороны провели содержательную встречу по ряду вопросов.
Он добавил, что переговоры проходили в рабочей обстановке, а также в ходе неформальной беседы за обедом. Об этом сообщает российское пропагандистское издание TACC.
Беседа длилась более трех часов, а точнее — три часа десять минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. Обсуждение крайне серьезных вопросов проходило как в рабочей обстановке, так и в неформальной обстановке за обеденным столом.
Представитель главы РФ сообщил, что Владимир Путин заявил о якобы "успехах" российских войск на фронте и выразил уверенность в достижении целей, которые Кремль ставит в войне против Украины. В то же время российский лидер подчеркнул, что для урегулирования конфликта необходимо устранить все его "первопричины".
Ушаков добавил, что переговоры не ограничивались вопросами войны против Украины. Путин, Виткофф и Кушнер также обсудили перспективы реализации масштабных совместных российско-американских проектов.
Американская делегация, по утверждениям Москвы, прибыла в Россию после тщательной подготовки и представила ряд собственных предложений и соображений относительно возможного урегулирования войны. Представители США также заявили, как говорит Ушаков, что в ходе запланированных контактов в Киеве будут использовать оценки и позиции, которые Путин высказал во время переговоров в Москве.
В то же время в Кремле заявили о намерении продолжить переговорный процесс. Путин и Дональд Трамп, как утверждает помощник главы РФ, будут поддерживать личные контакты, а отдельный переговорный канал с участием Виткоффа и Кушнера также продолжит работу.
Дмитриев сопровождал отъезд представителей США
Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографии с Кушнером и Виткоффом. В подписи он написал, что состоялась "важная миротворческая встреча".
На опубликованных фотографиях видно, что американцы сделали снимки на одном из аэродромов Москвы перед своим отлетом. Ни Виткофф, ни Кушнер публично не сообщали о деталях переговоров после завершения встречи в Кремле.
Ранее "Фокус" сообщал о том, как Путин начал встречу с Виткоффом и Кушнером. Американцы прилетели в Москву в полдень 5 сентября, а за стол с Путиным сели в 20 часов.
Впоследствии стало известно, что Виткофф заявил, что будет помнить встречу с Путиным до самой пенсии. Спецпредставитель Трампа назвал этот день "самым запоминающимся" и поблагодарил российского диктатора за "прекращение огня на три дня".