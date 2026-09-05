Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером: что известно (видео)

Российский диктатор Путин начал беседу со спецпредставителями Соединённых Штатов Америки Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщили кремлевские СМИ. Американцы прилетели в Москву в полдень 5 сентября, а за стол с Путиным сели в 20 часов. Что известно о встрече в Кремле и первых фразах, сказанных на мирных переговорах?

Путин вошёл в Красный зал Кремля и крепко пожал руки Уиткоффу и Кушнеру, как показано на видео российского СМИ "РИА Новости". Российский диктатор поприветствовал гостей, назвал ситуацию в войне РФ против Украины "сложной" и сказал, что именно об этом будет говорить с американцами. На встрече также присутствуют помощники Путина Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев. Присутствующие обменялись приветственными словами и отметили участие Дональда Трампа в деле достижения мира.

Российские СМИ вели текстовую трансляцию приветственных речей, прозвучавших в Кремле. Путин отметил роль Трампа и подтвердил пользу от встречи с Уиткоффом. Кроме того, российский диктатор подтвердил, что специальные представители после беседы в Москве отправятся в Киев. По словам Путина, с полуночи 5 сентября ВС РФ соблюдали перемирие и не наносили ударов по Киеву: утверждает, что пауза в обстрелах будет не больше трех дней. Также он сказал, что "просьба о прекращении ударов" поступила от Украины "по официальным каналам": неясно, речь идет о личном звонке с Банковой в Кремль или о других каналах связи.

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Между тем Уиткофф ответил Путину несколькими словами, как сообщается в серии сообщений российского информационного агентства ТАСС. Указывается, что представитель Трампа всегда очень рад общению с российским диктатором: он передал "наилучшие пожелания" от президента США и поблагодарил за освобождение кремлевского пленника — американца Гилмана, которого приговорили к 10 годам тюрьмы.

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