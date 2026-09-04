Уиткофф и Кушнер приедут в Киев 5-6 сентября: какие изменения после налетов в аэропорты

Спецпредставители Соединенных Штатов Америки Джаред Кушнер и Стив Уиткофф сначала посетят Москву, а затем Киев, сообщили российские СМИ. Визит в Киев запланирован на 5-6 сентября, но возникли сомнения, состоится ли он. У американской стороны возникли опасения относительно безопасности во время поездки в Украину. Что происходит с планами Белого дома провести встречу с диктатором Путиным и президентом Владимиром Зеленским?

Информацию о поездках Кушнара и Уиткофа в Москву и Киев опубликовало российское СМИ ТАСС со ссылкой на собственные источники. Сообщение появилось в 11:37 4 сентября: на тот момент не было известно о том, что спецпредставители США находятся в пути в РФ.

Российские журналисты не сообщили, какой именно источник рассказал о поездке представителей президента США Дональда Трампа.

Мирные переговоры — подробности визита Кушнера и Уиткоффа в Москву и Киев Фото: Скриншот

Позже СМИ привели комментарий пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова относительно предстоящего визита. По словам Пескова, перед прилетом Кушнера и Уиткоффа США якобы должны обратиться к Украине с просьбой не наносить удары по аэропортам. Чиновник также уточнил, что если будут контакты Кремля с переговорщиками, то об этом обязательно расскажут журналистам.

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Мирные переговоры — Песков о Кушнере и Уиткоффе, 4 сентября Фото: скриншот

Мирные переговоры — что известно о визите Кушнера и Уиткоффа

Между тем украинское СМИ Kyiv Independent получило информацию из собственных источников о визите Уиткоффа и Кушнера, которые должны были вести мирные переговоры. По словам неназванных источников, спецпредставители могут отказаться от визита в Киев, поскольку "им говорят, что это опасно". Отмечается, что РФ посылает сигналы чиновникам, что не хочет их видеть в Украине. Учитывая это, визит в Украину могут и отменить, написало издание в публикации, вышедшей в 12:06, через несколько минут после сообщения российских СМИ о двух поездках.

"Россияне не хотят, чтобы они приезжали сюда, в Киев, а Уиткофф всегда чутко реагирует на настроения россиян", — говорится в материале.

Агентство Reuters сослалось на информацию собственного анонимного источника, согласно которой визит в Украину может состояться 6 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече с Кушнером и Уиткоффом в вечернем обращении 3 сентября. Глава государства уточнил, что встреча состоится очень скоро и что в настоящее время уточняются последние условия поездки.

Фокус писал о ситуации с аэропортами в РФ и Украине, сложившейся в начале сентября 2026 года. 3 сентября состоялся массированный налет украинских дронов на Москву и Московскую область, в результате чего россияне закрыли три крупнейших международных аэропорта. Местные власти признали, что в трех местах произошло падение обломков: россияне делились впечатлениями от столбов дыма вокруг столицы. При этом появилась публикация журналиста The Atlantic Саймона Шустера, который заявил, что Украина начала спецоперацию M&M's. Согласно плану, на РФ должны были атаковать тысячи дронов с ИИ, которые заблокировали бы работу аэропортов и серьезно осложнили жизнь россиян.

Напоминаем, что около 10 часов 4 сентября стало известно об ударе РФ по аэродрому "Жуляны" под Киевом. При этом воздушные удары РФ продолжаются с вечера 3 сентября: столбы дыма поднялись над тремя районами Киева.