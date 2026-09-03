Москву атаковали дроны: пожар в многоэтажке с 1-го по 9-й этаж, дымится завод (видео)

Утром 3 сентября жители Москвы и Московской области заметили атаку дронов, а после неё — пожары и задымление в нескольких точках. Российские власти подтвердили воздушную атаку, а Минобороны РФ заверило, что все БПЛА были успешно сбиты. Каковы последствия налета дронов на российскую столицу и насколько близко к аэропортам они летели?

Информация об атаке дронов на Москву появилась в сети в 9:19 3 сентября. В Telegram-канале Exilenova+ опубликовали подборку видео из российских пабликов с кадрами задымления и пожаров. Выяснилось, что загорелись квартиры в многоэтажном доме в населённом пункте Кубинка, а вертолёт преследовал дрон в Павловском посаде. Губернатор Московской области уточнил, что возгорание произошло на территории предприятия в посёлке Большое Буньково.

В публикации Exilenova+ отмечается, что дом в Кубинке пострадал от воздействия российского средства РЭБ, которое отклонило дрон на высоту девятиэтажного здания. Также уточнили, что в Павловском Посаде за беспилотником FP-1 (стоимостью 55 тыс. долл.) гнался вертолёт Ка-52 (стоимостью 16 млн долл.)

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Атака дронов на Москву — что известно

Российское СМИ "Астра" уточнило ход атаки дронов на Москву 3 марта. Выяснилось, что жители Павловского Посада действительно слышали звуки взрывов и заметили столбы дыма. OSINT-аналитики установили, что возгорание произошло в районе ул. 1 Мая, д. № 117. Кроме того, россияне заверили, что видели дрон, круживший над городом в отсутствие ПВО РФ.

Появилось заявление губернатора Московской области Андрея Воробьёва. По словам российского чиновника, регион подвергся атаке 56 БПЛА, которые были замечены над 11 населёнными пунктами в окрестностях столицы (Наро-Фоминск, Одинцово, Можайск, Серпухово, Ступино, Луховичи, Егорьевск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Раменское и Сергиев Посад). Чиновник подтвердил пожар в Кубинке, где, по его словам, загорелось на 7-9 этажах и откуда эвакуировали 10 россиян. Инцидент в Павловском Посаде – это попадание на ул. 1 Мая: людей эвакуировали, но пожара не произошло. Воробьёв добавил, что "в Богородском районе, в селе Великое Буньково, беспилотник упал на территорию завода, где произошёл пожар": название предприятия не указано.

Тем временем Минобороны РФ сообщило об итогах ночной атаки дронов. Российское командование сообщило, что в течение ночи 3 сентября сбило все 416 украинских БПЛА. Беспилотники атаковали 15 регионов в европейской части РФ, также их видели над ВОТ Крыма и над Черным морем. На Google Maps можно отметить населенные пункты, в которых 3 сентября происходили взрывы под Москвой: видим, что дроны облетают российскую столицу и подходят с западных и восточных окраин. Кроме того, перечисленные Воробьёвым населённые пункты образуют кольцо вокруг зоны аэропортов под Москвой. Расстояния, на которых замечали дроны, — 11–60 км от взлётно-посадочных полос.

Атака дронов на Москву — точки, где ВСУ заметили дроны 3 сентября Фото: Google Maps

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский предупредил авиакомпании, выполняющие рейсы в РФ, что им там опасно из-за угрозы со стороны украинских дронов. После этого последовала реакция российской пропагандистки Ксении Собчак, которой не понравилось это предупреждение.

Напоминаем, что в ночь на 1 сентября произошла массированная атака дронов на РФ: они направлялись на Усть-Лугу в Ленинградской области, а в сети появились кадры столбов дыма над портом.