Москву атакували дрони: вогонь у багатоповерхівці від 1 до 9 поверху, димить завод (відео)

Зранку 3 вересня жителі Москви та Московських області помітили атаку дронів і після неї — пожежі та задимлення у кількох точках. Російська влада підтвердила повітряну атаку, а Міноборони РФ запевнило, що усі БпЛА вдало збили. Які наслідки нальоту дронів на російську столицю та наскільки близько до аеропортів вони летіли?

Інформація про атаку дронів на Москву з’явилась у мережі о 9:19 3 вересня. У Telegram-каналі Exilenova+ опублікували підбірку відео з російських пабліків з кадрами задимлення та пожеж. З’ясувалось, що загорілись квартири у багатоповерхівці у населеному пункті Кубинку, вертоліт переслідував дрон у Павловському посаді. Губернатор Московської області уточнив, що сталось займання на території підприємства у селищі Велике Бунькове.

У дописі Exilenova+ зауважується, що будинок у Кубинці постраждав від дії російського засобу РЕБ, який відхилив дрон на рівень дев’яти поверхівки. Також уточнили, що у Павловському Посаді за безпілотником FP-1 (за 55 тис. дол.) ганявся вертоліт Ка-52 (ціна 16 млн дол.)

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Атака дронів на Москву — що відомо

РосЗМІ Astra утоничнило перебіг атаки дронів на Москву 3 березня. З’ясувалось, що жителі Павловського Посаду справді чули звуки вибухів та помітили стовпи диму. OSINTери встановили, що стало займання у районі вул. 1 Травня буд. №117. Крім того, росіяни запевнили, що бачили дрон, який кружляв над містом за відсутності ППО РФ.

З’явилась заява губернатора Московської області Андрія Воробйова. Зі слів російського посадовця, регіон атакували 56 БпЛА, які помітили над 11 населеними пунктами навколо столиці (Наро-Фомінськ, Одинцово, Можайськ, Серпухово, Ступино, Луховичі, Єгор'євськ, Оріхово-Зуєво, Павловський Посад, Раменське та Сергієв Посад). Чиновник підтвердив пожежу у Кубинці, де, з його слів, загорілось на 7-9 поверхах та звідки евакуювали 10 росіян. Інцидент у Павловському Посаді – це влучання на вул. 1 Травня: евакуювали людей, а пожежі не сталось. Воробйов додав, що "у Богородському районі, в селі Велике Бунькове, безпілотник впав на територію заводу, де сталася пожежа": назва підприємства не вказана.

Тим часом Міноборони РФ доповіло про підсумки нічної атаки дронів. Російське командування доповіло, що протягом ночі 3 вересня збило усі 416 українських БпЛА. Безпілотники атакували 15 регіонів у європейській частині РФ, також їх бачили над ТОТ Криму та над Чорним морем. На Google maps можна позначити населені пункти, у яких вибухало 3 вересня під Москвою: бачимо, що дрони облітають російську столицю і підходять з західних та східних околиць. Крім того, перелічені Воробйовим населені пункти проходять кільцем навколо зони аеропортів під Москвою. Дистанції, на яких помічали дрони, — за 11-60 км від злітних смуг.

Атака дронів на Москву — точки, де помітили дрони ЗСУ 3 вересня Фото: Google Maps

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський попередив авіакомпанії, які літають у РФ, що для них там небезпечно через загрозу українських дронів. Після цього з'явилась реакція російської пропагандистки Ксенії Собчак, якій не сподобалось це попередження.

Нагадуємо, в ніч на 1 вересня відбулась масована атака дронів на РФ: прямували на Усть-Лугу у Ленінградській області, а у мережі показали стовпи диму над портом.