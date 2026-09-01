Дрони усю ніч атакували Росію: палає порт Усть-Луга, у Тольятті РЕБ "відпрацював" по будинку (відео)

У ніч на 1 вересня дрони масовано атакували низку регіонів Росії. У Ленінградській області після серії ударів загорівся великий торгівельний морський порт.

Під ударом у Ленінградській область опинився порт Усть-Луга: там фіксуються руйнування і пожежі. Про це під ранок повідомив губернатор регіону Олександр Дрозденко.

"Внаслідок атаки БпЛА зафіксовано пошкодження в портовій зоні Усть-Луга, є займання. Екстрені служби працюють на місці. Інформація про наслідки уточнюється. Продовжується відбиття атаки", — зазначив посадовець.

Губернатор повідомив про пожежу у порту Усть-Луга Фото: Скрін

За інформацією Дрозденка, атака на Ленінградську область почалася близько 02:00 години і тривала до самого ранку. У небі над регіоном було зафіксовано десятки БпЛА. Станом на 04:30 годину, як стверджує губернатор, протиповітряна оборона нібито знищила щонайменше 44 дрони. Вся інформація щодо наслідків встановлюється.

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Атака дронів на інші регіони РФ — що відомо

Окрім Ленінградської області, цієї ночі дрони також атакували Самарську область РФ. OSINT-канали повідомляли про серію вибухів та влучання у Тольятті.

У мережі писали, що дрони нібито поцілили по одному з підприємств у Тольятті. Проте жодних підтверджень наразі немає.

Кадри вибухів у Тольятті на тлі атаки дронів цієї ночі

Окрім того, у Тольятті російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) нібито "відпрацювали" по житловому будинку. OSINT-канали пишуть про пошкодження будівлі внаслідок спроб російської ППО знищити дрони. Російські ЗМІ з посиланням на губернатора Самарської області повідомляли про пошкодження цивільної інфраструктури, однак подробиці невідомі.

У Тольятті пошкоджений житловий будинок Фото: Exilenova+

Також про спробу дронів атакувати Москву цієї ночі повідомив мер Сергій Собянін. За його інформацією, спершу російська ППО нібито збила 12 БпЛА на околицях столиці РФ, а через деякий час іще 5 дронів.

"Спеціалісти екстрених служб працюють на місцях падіння уламків", — зазначив Собянін, не надавши інших даних.

Собянін повідомив про атаку дронів на Москву цієї ночі Фото: Скрін

Інша інформація щодо нічної атаки дронів на Росію встановлюється.

Нагадаємо, 30 серпня російський Бєлгород масовано атакували ракети: після ударів виникла пожежа на складах "Естейт Логістик".

Також у ніч на 30 серпня дрони атакували місця зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників в Орловській та Ростовській області Росії.