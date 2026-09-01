Дрони усю ніч атакували Росію: палає порт Усть-Луга, у Тольятті РЕБ "відпрацював" по будинку (відео)
У ніч на 1 вересня дрони масовано атакували низку регіонів Росії. У Ленінградській області після серії ударів загорівся великий торгівельний морський порт.
Під ударом у Ленінградській область опинився порт Усть-Луга: там фіксуються руйнування і пожежі. Про це під ранок повідомив губернатор регіону Олександр Дрозденко.
"Внаслідок атаки БпЛА зафіксовано пошкодження в портовій зоні Усть-Луга, є займання. Екстрені служби працюють на місці. Інформація про наслідки уточнюється. Продовжується відбиття атаки", — зазначив посадовець.
За інформацією Дрозденка, атака на Ленінградську область почалася близько 02:00 години і тривала до самого ранку. У небі над регіоном було зафіксовано десятки БпЛА. Станом на 04:30 годину, як стверджує губернатор, протиповітряна оборона нібито знищила щонайменше 44 дрони. Вся інформація щодо наслідків встановлюється.
Атака дронів на інші регіони РФ — що відомо
Окрім Ленінградської області, цієї ночі дрони також атакували Самарську область РФ. OSINT-канали повідомляли про серію вибухів та влучання у Тольятті.
У мережі писали, що дрони нібито поцілили по одному з підприємств у Тольятті. Проте жодних підтверджень наразі немає.
Окрім того, у Тольятті російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) нібито "відпрацювали" по житловому будинку. OSINT-канали пишуть про пошкодження будівлі внаслідок спроб російської ППО знищити дрони. Російські ЗМІ з посиланням на губернатора Самарської області повідомляли про пошкодження цивільної інфраструктури, однак подробиці невідомі.
Також про спробу дронів атакувати Москву цієї ночі повідомив мер Сергій Собянін. За його інформацією, спершу російська ППО нібито збила 12 БпЛА на околицях столиці РФ, а через деякий час іще 5 дронів.
"Спеціалісти екстрених служб працюють на місцях падіння уламків", — зазначив Собянін, не надавши інших даних.
Інша інформація щодо нічної атаки дронів на Росію встановлюється.
Нагадаємо, 30 серпня російський Бєлгород масовано атакували ракети: після ударів виникла пожежа на складах "Естейт Логістик".
Також у ніч на 30 серпня дрони атакували місця зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників в Орловській та Ростовській області Росії.