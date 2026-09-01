Дроны всю ночь нападали на Россию: горит порт Усть-Луга, в Тольятти РЭБ "отработал" по дому (видео)
В ночь на 1 сентября дроны подвергли массированной атаке ряд регионов России. В Ленинградской области после серии ударов загорелся крупный торговый морской порт.
Под ударом в Ленинградской области оказался порт Усть-Луга: там фиксируются разрушения и пожары. Об этом ранним утром сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"В результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга, наблюдается возгорание. Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется. Продолжается отражение атаки", — отметил чиновник.
По информации Дрозденко, атака на Ленинградскую область началась около 02:00 и продолжалась до самого утра. В небе над регионом были зафиксированы десятки БПЛА. По состоянию на 04:30, как утверждает губернатор, противовоздушная оборона якобы уничтожила не менее 44 дронов. Вся информация о последствиях устанавливается.
Атака дронов на другие регионы РФ — что известно
Помимо Ленинградской области, этой ночью дроны также нанесли удары по Самарской области РФ. OSINT-каналы сообщали о серии взрывов и попаданиях в Тольятти.
В сети писали, что дроны якобы нанесли удар по одному из предприятий в Тольятти. Однако пока нет никаких подтверждений.
Кроме того, в Тольятти российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) якобы "отработали" по жилому дому. OSINT-каналы сообщают о повреждениях здания в результате попыток российской ПВО сбить дроны. Российские СМИ со ссылкой на губернатора Самарской области сообщали о повреждении гражданской инфраструктуры, однако подробности неизвестны.
О попытке дронов атаковать Москву этой ночью сообщил также мэр Сергей Собянин. По его информации, сначала российская ПВО якобы сбила 12 БПЛА в окрестностях столицы РФ, а через некоторое время — ещё 5 дронов.
"Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков", — отметил Собянин, не приведя других данных.
Остальные подробности о ночной атаке дронов на Россию выясняются.
Напомним, 30 августа российский Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу: после ударов на складах "Эстейт Логистик" возник пожар.
Кроме того, в ночь на 30 августа дроны атаковали места хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в Орловской и Ростовской областях России.