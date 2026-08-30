Силы обороны ударили по местам запуска дронов в РФ: Зеленский раскрыл детали ночных атак

В течение ночи бойцы Сил обороны поразили множество целей на территории России. Зеленский отметил, что справедливые "дальнобойные санкции" лишают страну-агрессора ресурсов для ведения войны.

В ночь на воскресенье, 30 августа, Силы обороны нанесли удары по местам хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в Орловской и Ростовской областях России. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Были нанесены удары по военному аэродрому в Ейске и по целям в Черном море.

"Кроме того, наши воины нанесли удары по НПЗ в Ленинградской области, который ежемесячно приносит миллионы долларов в военный бюджет", — рассказал глава государства об атаке на Киришский нефтеперерабатывающий завод.

Также подтверждена эффективность удаленных операций по объектам в Башкортостане и Архангельской области, отметил Зеленский.

Відео дня

"Россия должна каждый день ощущать, что война возвращается туда, откуда пришла", — подчеркнул политик.

Кроме того, он напомнил о важности экономического давления со стороны иностранных партнеров Украины на российскую военную инфраструктуру, которая функционирует лишь благодаря возможности обхода санкций.

Напомним, ночью в российском Брянске прогремела серия взрывов, после чего над городом поднялся дым. Сообщалось, что взрывы произошли на складе.

Кроме того, взрывы раздавались и в Ейске Краснодарского края. Под обстрел попал военный аэродром.

Кроме того, был атакован НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области. Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение объекта.