Москва готовит новую атаку: Минобороны РФ пригрозило массированным ударом по энергетике Украины

Вооруженные силы РФ получили приказ подготовиться к атакам на объекты энергетики Украины. В минобороны страны-агрессора назвали это ответом на удары т.н. "киевского режима".

Вооруженные Силы Российской Федерации, в соответствии с полученными указаниями, приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам украинской энергетики. Об этом сообщает минобороны России.

Удары, которые планируются нанести Украине, якобы будут произведены в ответ на атаки по "гражданской инфраструктуре" и топливно-энергетическому комплексу России.

При этом в военном ведомстве страны-агрессора не уточнили, когда именно начнутся атаки и какие объекты окажутся под угрозой.

Стоит отметить, что в воскресенье, 30 августа, Генеральный штаб ВСУ сообщил об ударах по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области. Предприятие в Киришах является вторым по мощности НПЗ в России, перерабатывая около 20 млн тонн нефти в год.

Відео дня

Сообщение Генштаба ВСУ

Осинт-канал Exilenova+ уточняет, что предварительно, был поражен район критически важных установок Л-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600, ЛЧ-35-11/600, АД-1, гидроочистка ЛЧ-24-9/2000.

Фокус писал, что за последнее время количество российских ударов по объектам предприятий топливно-энергетического комплекса увеличилось в четыре раза, а в отдельных областях — даже в восемь раз.

Напомним, первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль ранее отмечал, что украинские энергообъекты готовятся к возможным российским атакам, которые остаются основной целью врага. Энергетики создали уникальную инженерно-техническую защиту, которая помогает защитить энергообъекты даже после попадания баллистических ракет.