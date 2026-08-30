Москва готує нову атаку: Міноборони РФ пригрозило масованим ударом по енергетиці України

Збройні сили РФ отримали наказ підготуватися до атак на об’єкти енергетики України. У міністерстві оборони країни-агресора це назвали відповіддю на удари так званого "київського режиму".

Збройні сили Російської Федерації, відповідно до отриманих вказівок, розпочали підготовку до нанесення масованих ударів по об’єктах української енергетики. Про це повідомляє Міноборони Росії.

Удари, які планується завдати Україні, нібито будуть здійснені у відповідь на атаки на "цивільну інфраструктуру" та паливно-енергетичний комплекс Росії.

При цьому у військовому відомстві країни-агресора не уточнили, коли саме почнуться атаки та які об’єкти опиняться під загрозою.

Варто зазначити, що в неділю, 30 серпня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про удари по Кіришському нафтопереробному заводу в Ленінградській області. Підприємство в Кіришах є другим за потужністю НПЗ у Росії, переробляючи близько 20 млн тонн нафти на рік.

Відео дня

Повідомлення Генерального штабу ЗСУ

Осінт-канал Exilenova+ уточнює, що, за попередніми даними, було уражено район критично важливих установок Л-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600, ЛЧ-35-11/600, АД-1, гідроочистка ЛЧ-24-9/2000.

Фокус повідомляв, що останнім часом кількість російських ударів по об'єктах підприємств паливно-енергетичного комплексу зросла в чотири рази, а в окремих областях — навіть у вісім разів.

Нагадаємо, перший віце-прем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль раніше зазначав, що українські енергооб’єкти готуються до можливих російських атак, які залишаються головною ціллю ворога. Енергетики створили унікальний інженерно-технічний захист, який допомагає захистити енергооб’єкти навіть після влучення балістичних ракет.