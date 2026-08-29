Россия в четыре раза усилила атаки на украинскую энергетику, — Закревский

В отдельных областях количество ударов ВС РФ по объектам энергетики возросло даже в 8 раз. В то же время в прифронтовых регионах значительно усилили защиту.

От российских ударов страдают объекты предприятий топливно-энергетического комплекса страны. В частности, только НАК "Нафтогаз" за последние недели подвергся 13 атакам, рассказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский.

По его словам, в целом количество ударов по энергетике увеличилось в четыре раза, а в отдельных областях — даже в восемь раз.

"Мы хорошо подготовились к защите первого и второго уровней", — пояснил эксперт.

Закревский отметил, что на линии фронта крупные сооружения при плотной концентрации ударов защитить от КАбов невозможно. Однако к вопросу укрытия объектов, расположенных дальше от передовой, стали подходить ответственно.

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"В прифронтовых регионах начали укрепляться в земле настолько основательно, что, пожалуй, это уже защита от тактического ядерного оружия", — считает Закревский

Он рассказал, что в Украине уже проектируются объекты, которые не пострадают даже в результате попадания ракеты, а их сотрудники останутся невредимыми.

Напомним, первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что украинские энергообъекты готовятся к возможным российским атакам, которые остаются основной целью врага. Кроме того, энергетики создали уникальную инженерно-техническую защиту, которая помогает защитить энергообъекты даже после попадания баллистических ракет.

Эксперты рассказали Фокусу, почему Украина по-прежнему остается уязвимой и что нас ждет зимой.