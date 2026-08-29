Росія у чотири рази збільшила атаки на українську енергетику, — Закревський

В окремих областях удари ЗС РФ по об'єктах енергетики зросли навіть у 8 разів. Натомість у прифронтових регіонах значно посилили захист.

Від російських ударів страждають об'єкти підприємств паливно-енергетичного комплексу країни. Зокрема, тільки НАК "Нафтогаз" за останні тижні переніс 13 атак, розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський.

За його словами, взагалі кількість ударів по енергетиці зросла в чотири рази, а в окремих областях навіть у вісім разів.

"Ми гарно підготувалися на рахунок захистів першого і другого рівня", — пояснив експерт.

Закревський зазначив, що на лінії фронту великі споруди при щільній концентрації ударів захистити від КАБів неможливо. Проте над укриттям об'єктів, які розташовані далі від передової, почали підходити до справи відповідально.

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"У прифронтових регіонах почали вкапуватися в землю настільки серйозно, що уже це далі, мабуть, захист від тактичної ядерної зброї", — вважає Закревський

Він розповів, що в Україні вже проектуються об'єкти, які не постраждають навіть внаслідок влучання ракети, а їхні працівники залишаться неушкодженими.

Нагадаємо, перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що українські енергооб'єкти готують до можливих російських атак, які залишаються основною ціллю ворога. Окрім того, енергетики створили унікальний інженерно-технічний захист, який допомагає захистити енергооб'єкти навіть після прильотів балістики.

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