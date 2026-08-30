"Какой-то склад": в Брянске прогремела серия взрывов, начался масштабный пожар (видео)

В российском городе Брянске прогремела серия взрывов, после чего над городом поднялся дым. По предварительной версии, взрывы произошли в результате атаки дронов на один из складских объектов.

В настоящее время из Брянска поступают сообщения о пожаре, а также о дыме над городом после серии взрывов. Об этом сообщает проект Exilenova+.

"В Брянске после серии взрывов разразился пожар, над городом поднимается густой столб дыма", — говорится в сообщении.

Мониторинговые группы обнародовали видео, на котором запечатлены момент взрыва и детонации. На данный момент точно неизвестно, какой именно объект был поражён.

В то же время местные жители Брянска говорят, что рядом видели "какой-то склад", который мог принадлежать ВС РФ. Пока подтверждения этой информации не поступало.

Ранее Фокус сообщал о том, как дроны атакуют Московскую область и Ярославль. Между тем OSINT-каналы сообщили, что взрывы и возгорания наблюдаются в городе Павловский Посад Московской области РФ.

Відео дня

Впоследствии стало известно, что украинский дрон уничтожил ЗРК в Брянской области России. Оружие находилось на расстоянии более 100 километров от государственной границы.