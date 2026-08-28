Дроны атакуют Московскую область и Ярославль: в сети пишут о попаданиях, что известно (видео)

Ранним утром 28 августа беспилотники атаковали Московскую и Ярославскую области в России. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает об атаке дронов на российскую столицу.

Беспилотники пытаются атаковать Москву: российской противовоздушной обороне уже якобы удалось сбить как минимум 2 дрона на окраинах города. В результате произошло "падение обломков", на места выехали специалисты экстренных служб, сообщил Сергей Собянин в соцсетях.

Мэр Москвы не раскрыл подробностей или других последствий обстрела.

Между тем OSINT-каналы сообщили, что взрывы и возгорания наблюдаются в городе Павловский Посад Московской области РФ. Пока точно неизвестно, связано ли это с атакой дронов на регион, однако очевидцы утверждают, что произошел взрыв, а перед этим видели в небе пролет беспилотников.

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Взрыв и задымление в Павловском Посаде Московской области 28 августа

Некоторые российские СМИ сообщают, что в Павловском Посаде горит супермаркет "Магнит". Однако на момент публикации официальных комментариев по этому поводу не поступало.

Дроны атакуют Ярославскую область РФ — что известно

Около 06:00 OSINT-каналы также сообщили о взрывах и активной работе российской ПВО в Ярославской области РФ. Под ударом, в частности, оказался областной центр, где после серии взрывов наблюдается задымление и возгорание.

Кадры атаки дронов на Ярославскую область РФ 28 августа

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку на регион. Около 05:30 он написал об объявлении воздушной тревоги из-за угрозы БПЛА, а через некоторое время сообщил, что власти перекрыли дорогу на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

"Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностях или выбирайте маршрут, обходящий этот участок. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности", — предупредил Евраев.

Пока неизвестно, какой именно объект атаковали беспилотники в Ярославле.

Напомним, в ночь на 28 августа беспилотники также атаковали Саратовскую область РФ: OSINT-аналитики сообщили о возможном ударе по стратегическому бомбардировщику.

26 августа беспилотники атаковали крупный НПЗ компании "Лукойл" в Тамбовской области РФ.