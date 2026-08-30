"Какой-то склад": в Брянську пролунала серія вибухів, почалася масштабна пожежа (відео)

У російському місті Брянськ пролунала серія вибухів, після чого над містом підійнявся дим. За попередньою версією, влучання сталося після атаки дронів в один з об'єктів складського типу.

Наразі над Брянськом повідомляють про пожежу, а також про дим над містом після серії вибухів. Про це повідомляє проєкт Exilenova+.

"У Брянську після серії вибухів спалахнула пожежа, над містом піднімається густий стовп диму", — вказано в повідомленні.

Моніторингові пабліки оприлюднили відео з моментом вибуху та детонації. Наразі точно невідомо, який саме об'єкт був ураженим.

Водночас місцеві мешканці Брянська кажуть, що поруч бачили "какой-то склад", який міг належати ЗС РФ. Наразі підтвердження цієї інформації не надходило.

Раніше Фокус повідомляв про те, як дрони атакують Московську область та Ярославль. Тим часом OSINT-канали розповіли, що вибухи і займання спостерігаються у місті Павловський Посад Московської області РФ.

Відео дня

Згодом стало відомо, що український дрон знищив ЗРК у Брянській області Росії. Зброя знаходилася на відстані понад 100 кілометрів від державного кордону.