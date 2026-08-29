Прикривав "Іскандер": український дрон знищив ЗРК у Брянській області Росії

Україна уразила російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1". Зброя знаходилася на відстані понад 100 кілометрів від державного кордону.

Сили оборони України поцілили по ЗРК "Панцирь-С1" у Брянській області. Про це інформує оборонна компанія Fire Point.

Влучання по цілі, яка перебувала на позиції біля села Клетня Брянської області РФ, 27 серпня здійснив безпілотник FP-1. Дрон пролетів щонайменше 112 км.

Відстань від кордону України до російського села Клетня Фото: скріншот

Компанія показала, що БПЛА намагалася збити місцева протиповітряна оборона, але дрон досяг мети.

Російська ППО намагалася збити БПЛА... Фото: скріншот ...утім FP-1 влучив точно у ціль Фото: скріншот

Уражений "Панцирь-С1" знаходився у складі 210-го зенітного ракетного полку, який дислокується біля селища Морозки Дмитрівського району Московської області. Комплекс забезпечував прикриття ракетного комплексу "Іскандер", який обстрілював Україну балістикою.

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Російський анонімний телеграм-канал, який публікує інсайдерську інформацію, повідомив, що внаслідок удару по позиції розрахунку загинув лейтенант в/ч 51890 Аркадій Арсененко, а сержант Руслан Курмашетов отримав поранення.

Нагадаємо, Росія застосувала для ударів по Києву оновлені балістичні ракети 9М723-2, відомі під умовною назвою "Іскандер-1000". Більшість компонентів російської ракети мають іноземне походження, зокрема виготовлені у США, Швейцарії, Білорусі, Німеччині, Тайвані та Китаї.

Також Фокус писав, що Україна уразила завод "Прогрес" у російській Самарі. Для атаки по підприємству, яке виробляє ракети-носії середнього класу, були застосовані ракети FP-5.