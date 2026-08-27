РФ розширила дальність "Іскандера": по Києву вперше застосували нову балістику, — ГУР

Росія вперше застосувала по Києву оновлені балістичні ракети 9М723-2, відомі під умовною назвою "Іскандер-1000". Це сталося під час одного з комбінованих ракетних ударів по столиці цього літа.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, ракета входить до складу комплексу “Бора-М” і завдяки збільшеному двигуну може уражати цілі на відстані до 550 км. Попередня версія 9М723-1 мала дальність близько 390 км.

Оновлена ракета отримала збільшений двигун і відповідну збільшену пускову установку. Водночас решта частин ракети залишилася ідентичною до 9М723-1.

ГУР також оприлюднило нові дані про виробництво ракет 9М723 комплексу “Іскандер-М”. На порталі War&Sanctions зібрали інформацію про компоненти ракет, підприємства, посадових осіб і технологічне обладнання, яке використовують у виробництві.

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За даними розвідки, ракета 9М723 досі містить значну частку іноземних компонентів. Із 140 компонентів, оприлюднених ГУР, лише чверть виготовляється російськими підприємствами, тоді як 63 виробляють компанії зі США, 8 — зі Швейцарії, 8 — з Білорусі, 4 — з Німеччини, 4 — з Тайваню і 3 — з Китаю.

Окремо ГУР зазначило, що у блоці обробки польотної інформації, який є важливою частиною системи наведення ракети, лише 5 із 43 компонентів вироблені в Росії.

Серед найбільш критичних іноземних компонентів розвідка назвала мікропроцесори, ПЛІС, пам’ять, цифро-аналогові та аналого-цифрові перетворювачі американських і тайванських виробників.

У ГУР зазначили, що нові дані мають використовуватися для посилення санкцій проти російської програми розробки, виробництва та модернізації балістичного озброєння.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня Росія атакувала Україну 258 дронами та балістичними ракетами. Повітряні сили повідомили про знищення семи “Іскандерів”, однієї ракети “Онікс”, 222 ударних дронів і трьох баражувальних боєприпасів S8000 “Бандероль”.

25 серпня стало відомо, що Україна отримала нову партію ракет для комплексів Patriot для захисту від російських обстрілів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, однак не уточнив кількість ракет і країну, яка надала допомогу. До пакета також увійшли ракети AIM для знищення російських крилатих ракет. За словами глави держави, ракет Patriot надали “трішки”.