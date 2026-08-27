Працювали Patriot: ППО вперше після паузи збила балістичні "Іскандери", що відомо

Повітряні сили України повідомили про збиття семи балістичних ракет, які Росія запустила по Україні в ніч на 27 серпня. Командування не вказало, скільки "Іскандерів" летіло. Що відомо про підсумки роботи сил протиповітряної оборони, які два дні тому отримали партію ракет Patriot?

Під час нічного удару РФ по Україні 27 серпня сили ППО збили/знешкодили 233 повітряні цілі, ідеться у заяві командування на сторінці Facebook. Крім балістики, вдалось збити надзвукову ракету "Онікс", ракети "Бандероль" та ударні дрони.

Командування оприлюднило підсумки відбиття російського повітряного удару: які засоби ураження ЗС РФ летіли та яку кількість вдалось збити.

Підсумки роботи ППО ЗСУ в ніч на 27 серпня:

балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 (виробництва РФ та КНДР) — кількість не вказана, збили сім шт.;

ракети "Онікс" — летіло дві, збили одну;

дрони різних типів, з них половина реактивних і ще невказана кількість "Бандеролей" — летіло 258, збили 222 дрони та три ракети-баражувальні боєприпаси S8000 "Бандероль".

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У звіті Повітряного командування вказано, що стались влучання на 15 локаціях: вдарила одна "Бандероль", 36 БпЛА, одна ракета "Онікс" та невказана кількість "Іскандерів" (якщо їх було більше семи).

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Обстріл України — що відомо про наявність Patriot

25 серпня стало відомо про надходження нової партії ракет Patriot для захисту від російських обстрілів України. Про це розповів президент Володимир Зеленський: не уточнив, яка кількість та хто з партнерів надав допомогу. Крім того, у партії допомоги були ракети AIM, які збивають російські крилаті ракети. Глава держави зауважив, що Patriot надали "трішки".

Фокус писав про нічний удар РФ по Україні, який стався в ніч на 27 серпня і під час якого працювали Patriot. Перша інформація про вибухи з'явилась близько 2-3 год: було гучно у Києві, Полтаві, Одесі, Харкові. Зранку військові адміністрації розповіли про наслідки російського обстрілу. На фото з місця подій та у звітах — руйнування житлових будинків та пожежі.

Нагадуємо, у липні Фокус розповів, які можливі альтернативні методи збиття балістики РФ, окрім ракет Patriot.