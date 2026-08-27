Работали Patriot: ПВО впервые после паузы сбила баллистические "Искандеры", что известно

Военно-воздушные силы Украины сообщили о сбивании семи баллистических ракет, которые Россия запустила по Украине в ночь на 27 августа. Командование не указало, сколько "Искандеров" летело. Что известно об итогах работы сил противовоздушной обороны, которые два дня назад получили партию ракет Patriot?

Во время ночного удара РФ по Украине 27 августа силы ПВО сбили/нейтрализовали 233 воздушные цели, говорится в заявлении командования на странице в Facebook. Помимо баллистических ракет, удалось сбить сверхзвуковую ракету "Оникс", ракеты "Бандероль" и ударные дроны. Россияне атаковали пять регионов Украины: Киевскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Одесскую области.

Командование обнародовало итоги отражения российского воздушного удара: какие средства поражения ВС РФ были задействованы и сколько из них удалось сбить.

Итоги работы ПВО ВСУ в ночь на 27 августа:

баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 (производства РФ и КНДР) — количество не указано, сбито семь шт. Точки запуска — Брянская и Курская области РФ;

ракеты "Оникс" — летели две, сбита одна, точка запуска — с ТОТ Крыма;

дроны различных типов, из них треть — реактивные и ещё неуказанное количество "Бандеролей" — летело 258, сбито 222 дрона и три ракеты-баражующие боеприпаса S8000 "Бандероль". Запускались с шести направлений — от Курска до Крыма и Донецка.

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В отчете Воздушного командования указано, что удары были нанесены по 15 объектам: попала одна ракета "Бандероль", 36 БПЛА, одна ракета "Оникс" и неуказанное количество "Искандеров" (если их было более семи).

Обстрел Украины — Воздушные силы о ПВО 27 августа Фото: Воздушные силы ВСУ

Обстрел Украины — что известно о наличии систем "Пэтриот"

25 августа стало известно о поступлении новой партии ракет Patriot для защиты Украины от российских обстрелов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский: он не уточнил, какое количество и кто из партнеров оказал помощь. Кроме того, в партии помощи были ракеты AIM, которые сбивают российские крылатые ракеты. Глава государства отметил, что Patriot предоставили "немного".

Фокус писал о ночном ударе РФ по Украине, который произошел в ночь на 27 августа и во время которого задействовались системы "Пэтриот". Первые сообщения о взрывах появились около 2–3 часов ночи: в Киеве, Полтаве, Одессе и Харькове раздались громкие взрывы. Утром военные администрации рассказали о последствиях российского обстрела. На фото с места событий и в отчетах — разрушения жилых домов и пожары. В сети появились кадры поврежденной школы в Днепровском районе Киева и горящих складов в Бориспольском районе Киевской области.

Напоминаем, что в июле Фокус рассказал о возможных альтернативных способах сбивания баллистических ракет РФ, помимо ракет Patriot.