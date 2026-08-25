Украина получила ракеты Patriot и AIM: хватит ли их для отражения российских атак

Украина получила ракеты AIM и дополнительные ракеты для систем Patriot, а также подтверждение передачи нескольких систем ПВО Crotale и боеприпасов к ним.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, передает "Общественное".

По словам Зеленского, Украина получила подтверждение нескольких систем Crotale и ракет к ним. В то же время, он не уточнил, от какой именно страны поступит эта помощь.

Также Украина получила ракеты AIM, которые используют, в частности, для перехвата российских ракет. Зеленский добавил, что страна получила еще маленькое количество ракет Patriot.

"И еще немного зашло ракет Patriot. Сколько — не могу сказать, но немного. Надо больше", — отметил президент.

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Кроме военной помощи Украина договорилась с европейскими партнерами о новых пакетах поддержки. Норвегия подтвердила 9 млрд долларов финансирования Украины на 2027 год.

Украина планирует сотрудничать с Норвегией над проектом антибаллистической системы FREYJA и стратегическим партнерством в сфере беспилотников. Швеция предоставляет финансовый пакет для производства украинских дронов, а Латвия согласовала совместное производство беспилотников, около 90% которых будут передавать Украине.

Германия согласовала пакет поддержки украинской энергетики. Бельгия, Дания и Эстония будут помогать украинским регионам, а Германия и Бельгия будут поддерживать ветеранскую политику.

Какие характеристики имеют переданные ракеты и системы

Точные модификации ракет Patriot и AIM, полученных Украиной, Зеленский не уточнил. Ракеты PAC-3 для Patriot используют технологию hit-to-kill – уничтожают цель прямым ударом. Они предназначены, в частности, для перехвата тактических баллистических и крылатых ракет и самолетов.

К семейству AIM относятся разные американские управляемые ракеты класса "воздух — воздух". Например,AIM-120 AMRAAM работает в любую погоду и предназначена для боя за пределами прямой видимости, тогда как AIM-9X Sidewinder является короткодействующей ракетой с инфракрасной наводкой и может запускаться как из самолета, так и из наземных установок.

Crotale – это система противовоздушной обороны малой дальности. Она предназначена для борьбы с воздушными целями на малых и очень малых высотах и может использоваться для защиты важных объектов и войск.

Напомним, издание The Atlantic писало, что компании Raytheon и Lockheed Martin пока не спешат предоставлять Украине лицензии, позволяющие производить ракеты для Patriot. Официальной причиной называют риск нарушения прав интеллектуальной собственности.

7 августа Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сами столкнулись с нехваткой ракет Patriot. По его словам, значительные объемы оружия, переданные Украине при Джо Байдене, привели к заметному сокращению американских запасов.