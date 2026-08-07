Байден истощил запасы: Трамп ответил на просьбу Зеленского о предоставлении Украине ракет Patriot (видео)

Президент США Дональд Трамп ответил на запрос Владимира Зеленского о предоставлении Украине ракет-перехватчиков Patriot для защиты от российских атак.

Глава Белого дома заявил, что эти ракеты нужны и самим США, а с их запасами возникли проблемы. В этом Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена, передает слова политика из Белого дома Sky News.

Президент США заявил, что именно при администрации Байдена американские запасы ракет были значительно истощены. Он напомнил, сколько оружия бывший глава США передал Украине, чтобы та могла противостоять российской агрессии.

Трамп обвинил Байдена в том, что тот "предоставил Украине вооружение на сумму 300 миллиардов долларов". Это, по его словам, и повлияло на то, что запасы США значительно сократились, и теперь его администрации приходится заботиться о том, чтобы их восполнить.

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"Байден дал ему так много, Байден предоставил ему боеприпасы на сумму 300 миллиардов долларов", — заявил глава Белого дома.

Когда журналисты спросили Трампа об усилении российских атак на мирных жителей в Украине, тот отстранился от этой темы и заявил, что США от войны отделяет океан.

"Послушайте, у нас нет ничего общего. Нас разделяет океан. Но мне не нравится видеть, как гибнут молодые люди", — ответил Трамп.

Кроме того, политик добавил, что в вопросе урегулирования российско-украинской войны "достигнут прогресс". Однако в подробности он не стал вдаваться.

Напомним, 5 августа издание Financial Times сообщало, что Трамп отказал Зеленскому в поставке дополнительных ракет Patriot. Своё решение президент США объяснил тем, что в США возник дефицит запасов, а также необходимостью сохранить их для защиты американских объектов на Ближнем Востоке.

Кроме того, ранее посол США в НАТО Мэтью Витакер в интервью Fox Business заявил, что Украина не сможет начать производство ракет для систем Patriot уже этой зимой.