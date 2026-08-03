До зимы соглашения не будет: в США сделали заявление о производстве ракет Patriot в Украине

Украина не получит возможности производить ракеты для систем Patriot уже этой зимой. В США объяснили, что переговоры о долгосрочном сотрудничестве продолжаются, однако реализовать такое соглашение в ближайшие месяцы не успеют.

Как рассказал посол США в НАТО Мэтью Витакер в интервью Fox Business, соглашение о долгосрочном совместном производстве ракет для комплексов Patriot не удастся заключить эту зиму.

По его словам, сейчас речь не идет об изменении позиции США по сотрудничеству с Украиной. Дипломат пояснил, что ракеты Patriot PAC-3 принадлежат к вооружению с высоким уровнем экспортного контроля, поэтому их производство разрешено только американским компаниям на территории Соединенных Штатов.

В то же время, по словам Витакера, США прорабатывают другие форматы сотрудничества. В частности, речь идет о возможности совместного производства отдельных компонентов и развитии оборонной промышленности вместе с Украиной и европейскими партнерами. В целом такие проекты должны помочь нарастить производственные мощности и укрепить обороноспособность как Украины, так и стран Европы.

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Также посол отметил, что вопрос производственной кооперации он обсуждал во время встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским, украинскими должностными лицами в Киеве, а также с представителями компаний, владеющих необходимыми технологиями для реализации таких проектов.

Кроме того, он подчеркнул, что первоочередной задачей остается обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны в ближайшее время. По словам Витакера, перед началом нового зимнего периода Киев должен получить необходимые ракеты и другие средства ПВО либо из составов союзников, имеющих соответствующие запасы, либо напрямую от американских производителей.

И все же переговоры по долгосрочному совместному производству будут продолжаться, хотя и завершить их к этой зиме не удастся. Именно поэтому сейчас главный акцент делается на оперативном снабжении Украины систем и боеприпасов, необходимых для защиты от российских воздушных атак.

"Самое важное сейчас — как можно быстрее обеспечить Украину средствами ПВО, необходимыми для прохождения зимы. Долгосрочное соглашение о совместном производстве до сих пор заключить не удастся, но мы продолжим работать над ней, в то же время делая все возможное для оперативной поддержки Украины", — заявил Витакер.

Днем ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил об отказе предоставлять Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot. Он объяснил это тем, что передача таких технологий слишком рискованна, поскольку они могут в будущем обернуться против США.

При этом еще в начале июля Дональд Трамп заявлял, что США могут разрешить Украине производить ракеты для Patriot. Тогда он даже шутил, что после передачи технологий Киев сможет сам производить ракеты и больше не жаловаться, что получает недостаточно помощи от США.