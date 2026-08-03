До зими угоди не буде: у США зробили заяву щодо виробництва ракет Patriot в Україні

Україна не отримає можливості виробляти ракети для систем Patriot вже цієї зими. У США пояснили, що переговори про довгострокову співпрацю тривають, однак реалізувати таку угоду найближчими місяцями не встигнуть.

Як розповів посол США в НАТО Метью Вітакер в інтерв'ю Fox Business, угоду про довгострокове спільне виробництво ракет для комплексів Patriot не вдасться укласти до цієї зими.

За його словами, зараз не йдеться про зміну позиції США щодо співпраці з Україною. Дипломат пояснив, що ракети Patriot PAC-3 належать до озброєння з найвищим рівнем експортного контролю, тому їх виробництво наразі дозволене лише американським компаніям на території Сполучених Штатів.

Водночас, за словами Вітакера, США опрацьовують інші формати співпраці. Зокрема, йдеться про можливість спільного виробництва окремих компонентів та розвиток оборонної промисловості разом з Україною і європейськими партнерами. В цілому, такі проєкти мають допомогти наростити виробничі потужності та зміцнити обороноздатність як України, так і країн Європи.

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Також посол зазначив, що питання виробничої кооперації він обговорював під час зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським, українськими посадовцями в Києві, а також із представниками компаній, які володіють необхідними технологіями для реалізації таких проєктів.

Крім того, він наголосив, що першочерговим завданням залишається забезпечення України засобами протиповітряної оборони вже найближчим часом. За словами Вітакера, перед початком нового зимового періоду Київ має отримати необхідні ракети та інші засоби ППО або зі складів союзників, які мають відповідні запаси, або безпосередньо від американських виробників.

Та все ж переговори щодо довгострокового спільного виробництва триватимуть і надалі, хоч і завершити їх до цієї зими не вдасться. Саме тому зараз головний акцент робиться на оперативному постачанні Україні систем і боєприпасів, необхідних для захисту від російських повітряних атак.

"Найважливіше зараз — якомога швидше забезпечити Україну засобами ППО, необхідними для проходження зими. Довгострокову угоду про спільне виробництво до цього часу укласти не вдасться, але ми продовжимо працювати над нею, водночас роблячи все можливе для оперативної підтримки України", — заявив Вітакер.

За день до цього стало відомо, що президент США Дональд Трамп заявив про відмову надавати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot. Він пояснив це тим, що передача таких технологій є надто ризикованою, оскільки вони можуть у майбутньому обернутися проти США.

При цьому ще на початку липня Дональд Трамп заявляв, що США можуть дозволити Україні виробляти ракети для Patriot. Тоді він навіть жартував, що після передачі технологій Київ зможе сам виготовляти ракети й більше не скаржитися, що отримує недостатньо допомоги від США.