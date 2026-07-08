"Бачив, з чого вони зібрані": "Флеш" оцінив перспективи виробництва ракет Patriot в Україні

Україна може отримати право на самостійне виготовлення ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot за американською ліцензією. Військовий експерт і радник міністра оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") вважає, що українські підприємства здатні освоїти таке виробництво, якщо США ухвалять відповідне рішення.

Про це посадовець написав у своєму Telegram, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа щодо можливого надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot. За його словами, він мав змогу детально вивчити ракети PAC після їхнього бойового застосування, тому впевнений, що їхнє виробництво не є недосяжним завданням для української оборонної промисловості. І, на його думку, запуск такого проєкту став би надзвичайно важливим кроком для зміцнення української системи протиповітряної оборони.

"Я розбирав ракети PAC від "Патріот" (після відстрілу). Бачив, з чого і як вони зібрані, і можу з упевненістю сказати, що ми зможемо налагодити їхнє виробництво за ліцензією США. Найкраща новина. Головне, щоб процес розпочався якомога швидше", – написав він.

Відео дня

Приводом для такої реакції стала заява президента США Дональда Трампа, яку він зробив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Як цитує американського лідера видання "УНІАН", Вашингтон розглядає можливість надати Україні право на виробництво ракет для систем Patriot.

За словами Трампа, Сполучені Штати готові не лише видати відповідну ліцензію, а й передати українській стороні необхідні технології та навчити спеціалістів процесу виробництва. Він визнав, що виготовлення таких ракет є технологічно складним, однак висловив упевненість, що українські фахівці зможуть швидко опанувати всі необхідні процеси.

"Мені пташка нашептала, що сьогодні ми обговоримо із Зеленським надання Україні права на виробництво ракет Patriot. Ми покажемо, як їх виготовляти. Насправді це дуже складний процес, але ви швидко розберетеся з усіма його нюансами. Саме про це ми й говоритимемо", — сказав політик.

Також американський президент пояснив, що сьогодні попит на комплекси Patriot настільки високий, що замовникам доводиться чекати на їхнє постачання тривалий час. На його думку, локалізація виробництва в Україні могла б допомогти скоротити ці строки та водночас посилити обороноздатність країни.

Крім цього, Трамп повідомив, що компанія-виробник комплексів Patriot зараз будує ще чотири заводи. За його словами, питання передачі Україні ліцензії поки що офіційно не погоджене з виробником, однак він не сумнівається, що таке рішення вдасться узгодити.

"Хіба це не чудово? Тоді ви вже не зможете скаржитися, що ми даємо вам недостатньо. Ми просто скажемо: "Виготовляйте самі". Ми ще не повідомили про це компанії-виробнику, але все владнається. Гадаю, вони будуть у захваті", — зауважив висопосадовець.

Нагадаємо, що, як розповідав речник Повітряних сил Юрій Ігнат, під час масованої атаки на Київ у ніч на 6 липня українська ППО не збила жодної балістичної ракети через гострий дефіцит ракет до систем Patriot.

Як уточнив Сергій Бескрестнов російський диктатор Володимир Путін виявив слабке місце і використовуватиме терор, щоб змусити Україну капітулювати або хоча б піти на поступки. За його словами, якщо такі атаки відбуватимуться кілька разів на місяць, то противник зруйнує всю інфраструктуру.