Путін знайшов слабке місце: "Флеш" розповів, чому Україна беззахисна перед балістикою РФ

З 30 балістичних ракет, які Росія випустила в ніч на 6 липня по Україні, буквально всі влучили в ціль, за винятком тих, що влучили в багатоквартирні будинки.

А все тому, що у нас практично немає чим збивати балістичні ракети, розповів в ефірі радіо NV радник міністра оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш").

За його словами, російський диктатор Володимир Путін виявив слабке місце і використовуватиме терор, щоб змусити Україну капітулювати або хоча б піти на поступки.

Якщо зараз росіяни для атак використовують ракети Х-101 і Х-69, які відправляють для запуску по Україні буквально з конвеєра, то запас "Іскандерів" у них є.

"Якщо ми говоримо про "Іскандери" та, наприклад, С-400, балістичну ракету, то, на жаль, ми бачимо, що у росіян є запас цих ракет. Я думаю, що запас достатній для того, щоб час від часу завдавати нам потужних ударів. І це для нас дуже боляче", — констатує Бескрестнов.

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Він наголошує, що якщо такі атаки відбуватимуться кілька разів на місяць, то противник зруйнує всю інфраструктуру:

"Зараз це військове підприємство, а згодом це буде наша енергетика, бізнес, виробництво".

Експерт з радіотехнологій наголошує, що нестача ракет РАС-3 для Patriot, здатних збивати російські балістичні ракети, — це проблема не лише України, а й Європи загалом. Польща, Німеччина та інші країни побоюються путінської агресії й зберігають ці боєприпаси для свого захисту.

Водночас Україна вже має контракти на постачання ракет Patriot на наступний рік. Київ просить прискорити терміни, але Євросоюз не поспішає з постачанням.

Бескрестнов також зазначив, що ЗС РФ почали частіше використовувати реактивні "Шахеди", хоча раніше пріоритет надавали бензиновим. Останні найчастіше супротивник застосовує у прифронтових регіонах, щоб вибивати заправки та логістику, а для більш далеких атак по тилу використовує саме реактивні ударні дрони.

Зазначимо, що внаслідок масованого обстрілу Києва та Київської області 6 липня загинули 22 людини, ще майже 90 отримали поранення.

Нагадаємо, як Україні захищатися, якщо ракет для Patriot не вистачає, а РФ посилює ставку на балістичну зброю.

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