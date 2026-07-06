Путин нашел слабое место: "Флеш" рассказал, почему Украина беззащитна перед баллистикой РФ

Из 30 баллистических ракет, которые Россия выпустила в ночь на 6 июля по Украине, буквально все попали в цель, за исключением тех, которые ударили по многоквартирным домам.

А все потому, что у нас практически нечем сбивать баллистику, рассказал в эфире радио NV советник министра обороны Сергей Бескрестнов ("Флеш").

По его словам, российский диктатор Владимир Путин почувствовал слабое место и будет использовать террор, чтобы принудить Украину к капитуляции или хотя бы к уступкам.

Если сейчас россияне для атак используют ракеты Х-101 и Х-69, которые отправляют для запуска по Украине буквально с конвеера, то запас "Искандеров" у них имеется.

"Если мы говорим об "Искандерах" и, например, С-400, баллистической ракете, то, к сожалению, мы видим, что у россиян есть запас этих ракет. Я думаю, что запас достаточный для того, чтобы делать такие удары по нам время от времени мощные. И это для нас очень больно", — констатирует Бескрестнов.

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Он подчеркивает, что если такие атаки будут несколько раз в месяц, то противник разрушит всю инфраструктуру:

"Сейчас это военное предприятие, потом это будет наша энергетика, бизнес, производства".

Эксперт по радиотехнологиям подчеркивает, что нехватка ракет РАС-3 для Patriot, способных сбивать российскую баллистику, — проблема не только Украины, но и Европы в целом. Польша, Германия и другие страны опасаются путинской агрессии и придерживают эти боеприпасы для своей защиты.

В тоже время у Украины уже есть контракты на поставки ракет Patriot на следующий год. Киев просит ускорить сроки, но Евросоюз не спешит с поставками.

Бескрестнов также констатировал, что ВС РФ стали больше использовать реактивные "Шахеды", хотя раньше в приоритете были бензиновые. Последние чаще всего противник применяет в прифронтовых регионах, чтобы выбивать заправки и логистику, а для более дальних атак по тылу использует именно реактивные ударные дроны.

Отметим, в результате массированного обстрела Киев и Киевской облласти 6 июля погибли 22 человека, еще почти 90 получили ранения.

Напомним, как Украине защищаться, если ракет для Patriot не хватает, а РФ наращивает ставку на баллистику.

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